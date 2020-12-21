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民主考驗！泰國地方選舉舉行 示威穿「露臍裝」嗆泰皇

編譯中心／綜合20日電
泰國示威者20日到曼谷一個購物中心示威，他們露臍諷刺泰王的裝束，並舉起「三指」抗議。（路透）
泰國示威者20日到曼谷一個購物中心示威，他們露臍諷刺泰王的裝束，並舉起「三指」抗議。（路透）

泰國人民今天前往投票所參與地方選舉，這是去年大選過後，第一場民主考驗。去年大選被指遭到操弄，引發年輕人長達數月的示威。有分析指出，年輕首投族的增加，將有利反對派。

這場選舉在首都曼谷之外的全國76省舉行，是總理帕拉育透過軍事政變推翻民選政府以來的首場地方選舉。儘管一個省分昨天出現境內單日新增確診新高紀錄，投票所官員表示，前來投票的人數穩定。投票於下午5時結束。

此外，當天在曼谷一個購物中心有示威者穿小背心「露臍」集會，要求廢除有關禁止侮辱王室的法例。示威者的衣著是諷刺近年泰王出現於歐洲小報上的裝束。目前有最少35名社運人士遭控冒犯君主法例。

此次推出候選人的包括「進步運動黨」，這個政黨根源於最近被查禁的「未來前進黨」，而「未來前進黨」黨魁他納通先前被視為帕拉育的最大挑戰者，他和「未來前進黨」遭查禁之後，泰國爆發示威要求帕拉育下台、制定新憲並改革泰國王室。

帕拉育駁斥他為保住權力操弄大選的指控，儘管支持他的政黨並未正式推出候選人參與這場地方選舉，但國內各地的候選人都已表態對帕拉育陣營效忠。

這次選舉也是對「為泰黨」（Pheu Thai）的考驗。「為泰黨」與流亡海外的民粹主義前總理塔信有關係，目前仍是國會最大反對黨。塔信2006年被推翻並流亡海外後鮮少公開發表言論，但他最近在推特貼文呼籲選民支持「為泰黨」。

海鮮市場疫情襲曼谷 萬人須檢測

曼谷西南郊的龍仔厝府海鮮市場19日突然暴增500多起確診，中央社引述法新社報導，相關群聚感染截至20日已增至近700人確診，多數為外籍勞工。疫情逐漸往曼谷及周邊各府蔓延，當局嚴陣以待，未來3天將再篩檢萬人。曼谷市政府20日宣布將取消全市所有跨年慶祝活動，同時呼籲所有民眾儘量避免外出。

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