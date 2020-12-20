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衣索比亞內戰叛軍首腦遭逮！一度藏身難民營

編譯中心／綜合19日電

衣索比亞泰格瑞省衝突已於11月28日告一段落，政府提供1000萬衣索比亞幣（約26萬美元）給提供叛軍高層下落的人。而叛軍首腦之一梅塞里雖隱身於希爾鎮的難民營中，經人舉報後已被政府軍逮捕。

衣索比亞通訊社報導，政府軍上尉軍官畢里特18日表示，梅塞里是叛軍泰格瑞人民解放陣線（TPLF）民兵首腦，也是種族屠殺的策畫人。

他說，梅塞里是叛軍得力助手，除了指揮民兵作戰外，也曾下令居民對當地駐防的政府部隊軍人進行種族特徵蒐集，企圖四處搜捕軍人。

政府軍正在追捕在逃的叛軍分子，並感謝當地社區居民的全力支持，呼籲居民繼續與政府合作。當局早前表示，目前叛軍高層逃亡到森林洞穴中躲藏，

政府軍與叛軍武裝衝突始於11月4日，2019年諾貝爾和平獎得主、衣索比亞總理阿比11月28日晚間在推特上聲稱政府軍已經完全掌控泰格瑞省的首府馬凱勒。

泰格瑞省約有600萬居民，戰事促使對外交通與通訊隔絕。據傳有100多萬人流離失所、近5萬人逃往鄰國蘇丹邊境避難。政府軍將一些不願前往蘇丹難民營的人民安置在邊境營地，希望因戰爭失散的家庭成員可以在此重逢。

邊境 諾貝爾 美元

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