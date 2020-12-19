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日本積雪破180公分 千輛車受困冰封近2天

編譯中心／綜合18日電
日本部分地區近日降下暴雪，連接東京和新潟的關越高速公路因當地嚴重積雪交通堵塞逾1000輛車被困公路兩日。圖為救援人員18日嘗試為被困車龍開路。（Getty Images）
日本部分地區近日降下暴雪，連接東京和新潟的關越高速公路因當地嚴重積雪交通堵塞逾1000輛車被困公路兩日。圖為救援人員18日嘗試為被困車龍開路。（Getty Images）

日本北陸地區連日大雪，其中新潟縣湯澤町17日中午積雪達183公分，而連接東京和新潟的關越高速公路因16日晚開始下大雪，導致沿路多個位置交通堵塞，關越自動車道上雙向共超過2000輛車受困，車流長達15公里，有的駕駛人甚至受困近48小時。風雪亦導致日本北部和西部逾1萬間房屋停電。

為讓受困車輛恢復通行，日本派出自衛隊協助救災，相關單位出動重型機具除雪，昨日上午6時左右重開往新潟方向的車道，但往東京方向車道仍然未能完全通車。數以千計司機及乘客前晚通宵被困公路上，最少4人因身體不適送院。當局派人為被困車分送飯糰、麵包等食物，以及汽油和毛毯等物資，並於昨晚派出巴士，將受困者接到附近旅館避難。

東日本高速道路株式會社18日晚間表示，最後一批受困車輛已在晚間10時15分全數救援完畢，除雪工作仍持續進行。不過根據氣象預報，新一波強烈寒流於18日晚間侵襲北海道及本州北陸地方，將持續至20日，預估20日上午6時，甲信越和北陸地方降雪可達60至80公分，東北地方降雪可達50至70公分，提醒所在地區民眾務必警戒。

日本新潟縣高速公路路段18日車輛大排長龍，難以動彈。（美聯社）
日本新潟縣高速公路路段18日車輛大排長龍，難以動彈。（美聯社）

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