聯合國首次救濟英挨餓兒童 政府挨批「恥辱」

遭遇脫歐、疫情、與「聖誕節危機」多重包夾的英國，目前正進入恐懼大於歡慶的年末挑戰。其中因疫停課而加劇階級壓力的「兒童營養貧困」問題，更是因為年末、長假與全國性失業率暴增，而於聖誕節前夕擴大爆發。圖為英國學童的營養午餐。（路透）

身為聯合國 常任理事會成員、世界七大工業國成員之一的英國 ，對挨餓兒童的第一個回應，竟是領取聯合國旗下組織補助，要救濟1萬8000名南倫敦的挨餓學童「度過寒冬」。這也是英國史上第一次需要「被救濟」，消息傳出後，政府面臨各方批評。

在野黨工黨（Labour Party）表示，聯合國兒童基金會（UNICEF）補助金被用來贊助早餐給近2000個因學校聖誕假期而苦的家庭，真是「恥辱」。

工黨副黨魁芮納（Angela Rayner）表示，「我們是世上最富裕的國家之一」，「這筆錢根本不該撥給我們」，「我們的兒童不該依賴要用在戰爭地區以及用以回應天災的人道善款」。

英國保守黨政府已經飽受批評，學校放假時供給貧童免費餐點的條款，也不得不緊急調整。

先前，英格蘭超級足球 聯賽曼徹斯特聯隊（Manchester United）與英格蘭足球員拉許福特（Marcus Rashford）在疫情期間捐出抗疫善款，吸引各界注目。

這筆聯合國兒童基金會多達2萬5000英鎊的補助金，將由倫敦南方南華克（Southwark）當地多個非營利機構使用。

但相關支援似乎仍不足以解決數百萬學童的「空腹危機」，因為原本作為調度單位的校間基層、社區志工，也因聖誕節到新年間的長假、及英國當前的全國級防疫封鎖，而使人力、物資與分配受到限制。