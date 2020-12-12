性侵女童致大小腸流出！南韓趙斗淳出獄 民眾圍堵嗆私了

南韓性侵犯趙斗淳（戴帽者）12日出獄，在警察的陪同下，抵達老家京畿道安山市。（美聯社）

12年前因綁架性侵 女童入獄的性侵犯趙斗淳當地時間12日清晨6時45分出獄，不少民眾從昨天開始就包圍在監獄大門前，現場不斷傳出「趙斗淳死刑吧」等謾罵聲，許多人透過YouTube影片、社群網站 貼文等方式，預告要「嚴懲趙斗淳」，為避免突發事件，當局安排專車接送趙斗淳返回位於京畿道安山市的住所。

趙斗淳2008年將一名女童綁架到教會廁所性侵虐打，造成受害女童大小腸流出，多處重傷及永久性的臟器損壞，終身只能掛尿袋。事件震驚南韓 社會，法院卻採取犯人說詞，認為他在犯案時處於酒醉狀態，導致精神不穩定，因此判刑僅12年，引起南韓民眾不滿與憤怒。趙此前曾有性侵及傷害致死罪等17項前科。南韓電影「素媛」就是根據這起事件改編。

從昨晚開始，就有大批民眾圍在監獄外，不斷高喊「趙斗淳死刑吧」、「趙斗淳下地獄」等，甚至有民眾朝趙斗淳乘坐的車輛丟雞蛋和以肉身擋車，現場一度混亂。

前科累累的趙斗淳至今引發諸多爭議，更有跡象顯示趙斗淳再犯機率高，南韓有逾60萬民眾連署向青瓦臺請願反對他出獄，但但礙於法規，並未成功。

當年被害女童一家因趙斗淳堅持回到安山而不得不搬家躲避，鄰近地區也架起上百支監視器，趙斗淳依規定需穿戴電子腳鐐7年，外出時段也受限，更被令不准接近兒童保護設施。

警方表示，除了穿戴的電子腳鐐外，會限制趙斗淳出獄後的外出時間和飲酒標準，也已在趙斗淳住家附近加裝監視器，以隨時監控趙斗淳動向。

據SBS、NEWSIS等韓媒報導，距離趙斗淳住所不到70公尺處就有一間幼兒園，包括這間幼兒園在內，趙斗淳住所半徑500公尺內共有5間幼兒園及一所小學。當地社群網路這段時間以來也常能看到憂心忡忡的父母在詢問趙斗淳出獄後住處的狀況。