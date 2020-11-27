給叛軍投降日已過 衣索比亞總理下令總攻

泰格瑞省內有60多萬民眾每月仰賴的外來糧食配給，因戰禍而被迫中斷。( 美聯社)

衣索比亞北方武裝衝突已逾三周，總理阿比（Abiy Ahmed）今天下令對叛軍所在的泰格瑞省發動最後進攻，因給予他們的投降期限已過。但聯合國 緊急呼籲衣國政府正視泰格瑞省當地人民面臨的燃料與現金嚴重短缺困境。

法新社報導，去年贏得諾貝爾 和平獎的阿比，22日晚間給予泰格瑞人民解放陣線72小時期限投降，但遭到拒絕；軍方已部署坦克車包圍馬凱勒，準備對泰格瑞人民解放陣線發動攻擊。人權團體先前警告，進攻馬凱勒將違反國際法。

賈吉拉電視台（Al-Jazeera，又譯半島電視台）引述聯合國最新報告指出，泰格瑞省有600多萬民眾仍處於封鎖狀態，首府馬凱勒又正遭受政府軍凌厲攻勢，燃料與現金即將耗盡，預計有100多萬人民將流離失所，境內來自鄰國厄利垂亞的10萬難民的糧食，可能於未來1周內被運走。

報告指出，泰格瑞省內有60多萬民眾每月仰賴的外來食物配給，這個月已經被迫中斷。由於戰況激烈，世界糧食計畫署也無法找出從該地糧食倉庫，運輸糧食緊急救難的恰當路徑。

自從4日爆發衝突以來，泰格瑞省的對外通訊與旅遊已經完全中斷。

泰格瑞省已有4萬多難民逃往鄰國蘇丹，而蘇丹本身也是全球最貧窮國家之一，更加迫切需要外界救援幫助急遽增加的難民。