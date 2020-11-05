愛琴海強震搜救結束 107人獲救116罹難

土耳其災害與應變管理署4日宣布，已完成愛琴海強震後在伊茲米爾省的所有搜救工作，強震在土耳其和希臘造成116人罹難，上千人受傷。(歐新社)

土耳其災害與應變管理署4日宣布，已完成愛琴海強震後在伊茲米爾省的所有搜救工作，強震在土耳其和希臘造成116人罹難，上千人受傷，有107人自瓦礫堆下獲救。

災害與應變管理署（AFAD）署長居呂奧盧（Mehmet Gulluoglu）4日發推文指出：「搜索和救援團隊完成他們的工作，感謝每位隊員和志工做出的貢獻。」

AFAD今天稍早表示，10月30日強震罹難人數增至114人，1035名傷者仍有137人住院治療。搜救團隊從瓦礫推下救出107人，包括分別於震後65小時、91小時脫困的兩名3歲女童艾莉芙．裴林契克（Elif Perincek）和艾達．蓋茲京（Ayda Gezgin）。

土耳其在10月30日規模7.0的主震發生後，至今已記錄到1621場餘震，其中44場規模大於4.0。主震震央附近愛琴海域4日清晨都還發生一起規模4.0地震 ，震源深度僅7.98公里。

擁有430萬人口的土耳其第3大城伊茲米爾首當其衝，有58棟建物全倒或嚴重毀損。薩摩斯島據報有兩人罹難，至少19人受傷。

疑似營造品質低劣導致建物承受不起這起強震而倒塌，伊茲米爾檢察長辦公室已就此對11名嫌犯發出逮捕令並且羈押多人。這些嫌犯包括建築承包商，以及負責檢查建物是否遵守建築法規的工程師。

土耳其混雜著老舊建物以及廉價卻非法的建築，一旦強震發生恐致嚴重災情。儘管法令已經趨嚴，對這樣的建物進行強化或予以拆除並且展開都巿更新，但是執法動作顯然仍需加把勁。