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愛琴海震災增至30人罹難 法國、希臘伸援土耳其

編譯中心／綜合31日電
土耳其西岸和希臘部分地區30日遭規模6.6的強震侵襲，部分建築物倒塌及引發海嘯。搜救隊員在倒塌的建築物搜尋生還者。（Getty Images）
土耳其西岸和希臘部分地區30日遭規模6.6的強震侵襲，部分建築物倒塌及引發海嘯。搜救隊員在倒塌的建築物搜尋生還者。（Getty Images）

愛琴海29日發生規模6.6強震，土耳其和希臘共30人罹難、逾900人受傷。重災區土耳其第3大城伊茲米爾至少有100人從瓦礫堆下獲救，搜救人員仍對8棟全倒建物執行任務。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）於震後25小時指出，強震已造成28人喪生、885人受傷。主震後至少發生470起餘震，其中35起規模超過4.0。

土耳其環境及城市化部長庫倫指出，已完成伊茲米爾17棟全倒建物中9棟的搜救任務，從瓦礫堆下救出至少100人，正繼續對另外8棟進行作業。伊茲米爾省長考謝爾表示，強震造成該省塞費里希薩爾海岸出現「局部海嘯」，電視畫面可看到家具、汽車在淹沒街頭的大水中載浮載沉。

一名伊茲米爾省民眾形容，地震引發的海嘯，破壞程度比地震本身更嚴重。不過災區也傳來好消息，土耳其有母子三人被埋在瓦礫中8小時後，31日安全獲救。

電視畫面可見到，搜救團隊在倒塌且扭曲變形的建築物上以破壞器材作業，其他人員以接力方式搬移瓦礫堆。一有生還者被送出斷垣殘壁，現場立即響起如雷掌聲，即使戴著口罩，彼此的肢體動作仍傳達雀躍之情。

搜救工作持續進行中，由於當局未公布評估報告，目前不清楚仍有多少人受困在斷垣殘壁下。

希臘與土耳其近期就地中海天然氣開採爭議而關係緊張，但兩國領袖因為這場地震而決定團結抗災。土耳其也因穆斯林問題與法國關係緊張，不過法國政府日前表示已提出協助土耳其。 

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