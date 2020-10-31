強震襲擊！土耳其希臘遭22死800傷 後續逾百餘震、海嘯

土耳其災害與應變管理署指出，愛琴海地區下午2時51分傳規模6.6強震，西南部伊茲米爾巿區多處地點建築倒塌。(路透)

土耳其和希臘愛琴海近海30日發生規模7.0強震，震央距離愛琴海東部的希臘薩摩斯島19公里，地震 深度16公里。土耳其、希臘共22人罹難、近800人受傷，並引發小規模海嘯，1人因此溺斃。強震後，關係不睦的兩國領導人通電話，強調「站在一起」、「展現團結」。

CNN報導，土耳其西南部的塞費里希薩爾（Seferihisar）外海於當地時間30日下午2時51分發生規模6.6強震，震源深度16.5公里；美國 地質調查所測報地震規模為7.0。報導指出，這起地震持續15秒。

土耳其西部對出海域發生7級地震，大批民眾受驚走到街上暫避。(美聯社)

截至震後10小時，強震在土耳其造成20人喪生，799人受傷，近20棟建築全倒；強震並引發小規模海嘯，造成1人溺斃。電視畫面可見冰箱、桌椅等家具在川流街頭的大水中載浮載沉。希臘電視台也報導，地震在薩摩斯島引發「迷你海嘯」，當局發布海嘯警報，要求薩摩斯島居民遠離海岸地帶。截至子夜，愛琴海域已發生逾230起餘震，規模最大的達到4.8。這起強震震央雖靠近土耳其，但沿土耳其愛琴海岸和馬爾馬拉海地區都有感，鄰國希臘東部各島嶼、甚至首都雅典也有感。

希臘薩摩斯島也在地震後出現海水倒灌。(路透)

希臘總理米佐塔基斯30日晚發推文表示，已致電土耳其總統厄多安，對強震造成生命損失表達哀悼；厄多安稍晚回推文說：「土耳其也一樣，一直都準備好協助希臘療傷。」

希臘和土耳其近期因為海洋邊界爭議等問題而關係緊張。土耳其地質考察船8月間開赴希臘、賽普勒斯和土耳其都聲稱擁有主權的水域進行探勘，安卡拉和雅典數周以來僵持不下，區域緊張升高。直到發生這起災難性強震，雙方才罕見地相互表達善意。

處活躍斷層線 土耳其強震不斷

土耳其位處多條活躍斷層線上，其中北安那托利亞斷層是安那托利亞板塊和歐亞大陸板塊間的右移斷層，為土耳其最具破壞潛力的斷層線。

北安那托利亞斷層1999年8月17日發生錯動，引發規模7.4、長達37秒的強震，造成馬爾馬拉海地區的多省約1萬8000人死亡、逾4萬3000人受傷；東部艾拉齊省今年1月發生規模6.8強震，為土耳其近期重大震災，造成41人喪生，逾1600人受傷，數百棟建築倒塌。

秘魯也遭5.7地震襲擊

此外，根據歐洲地中海地震中心（EMSC）數據，位於南美洲的秘魯30日也發生規模5.7地震。地震中心測報，這次地震發生在奧克沙潘帕東北58公里處，地震深度40公里。