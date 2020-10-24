大馬總理要求元首因應疫情頒「緊急狀態」 反對派批濫權
馬來西亞總理慕尤丁23日覲見國家元首阿布杜拉沙，兩個多小時後離開。當地媒體及知情人士指出，他要求國家元首因應新冠疫情頒布緊急狀態，但會面後沒有如預期般發表講話。政府原定下月初向國會提交預算案，但若緊急狀態實施，國會將暫停運作。反對派領袖安華批評政府借抗疫濫權。
路透與海峽時報報導，慕尤丁23日晚坐車離開王宮時沒有停下，直接前往機場返回吉隆坡。媒體指出，慕尤丁原本會發表電視講話，發表國家元首作出的決定，但消息人士指，「今晚不會宣布任何決定」。
慕尤丁23日上午先主持特別內閣會議商討緊急措施，以確保即使預算案在國會不獲通過，也不會觸發大選。慕尤丁在國會所占議席僅剛好過半，若預算案不獲通過，等同是對政府「不信任」。
而馬來西亞近日確診數急升，本周連日新增病例皆超過800例。根據憲法，若國家元首認為存在對國家安全、經濟或公共秩序威脅，可宣布進入緊急狀態。有消息人士透露，政府有意實施「經濟緊急狀態」，民眾生活將可如常進行。
馬來西亞在野黨人民公正黨（PKR）主席安華則發表聲明，質疑慕尤丁利用疫情將濫權行為合理化，想透過緊急狀態暫停國會以保住政權。
安華早前覲見國家元首阿布杜拉沙，宣稱取得大多數國會議員支持，足以籌組新政府。但王宮之後表示，仍無人能確保獲得多數議員支持組建新政府。
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