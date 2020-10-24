大馬總理要求元首因應疫情頒「緊急狀態」 反對派批濫權

馬來西亞總理慕尤丁（前）23日覲見國家元首，要求因應新冠疫情頒布緊急狀態未果。（路透資料照片）

馬來西亞總理慕尤丁23日覲見國家元首阿布杜拉沙，兩個多小時後離開。當地媒體及知情人士指出，他要求國家元首因應新冠疫情 頒布緊急狀態 ，但會面後沒有如預期般發表講話。政府原定下月初向國會提交預算 案，但若緊急狀態實施，國會將暫停運作。反對派領袖安華批評政府借抗疫濫權。

路透與海峽時報報導，慕尤丁23日晚坐車離開王宮時沒有停下，直接前往機場返回吉隆坡。媒體指出，慕尤丁原本會發表電視講話，發表國家元首作出的決定，但消息人士指，「今晚不會宣布任何決定」。

慕尤丁23日上午先主持特別內閣會議商討緊急措施，以確保即使預算案在國會不獲通過，也不會觸發大選。慕尤丁在國會所占議席僅剛好過半，若預算案不獲通過，等同是對政府「不信任」。

而馬來西亞近日確診數急升，本周連日新增病例皆超過800例。根據憲法，若國家元首認為存在對國家安全、經濟或公共秩序威脅，可宣布進入緊急狀態。有消息人士透露，政府有意實施「經濟緊急狀態」，民眾生活將可如常進行。

馬來西亞在野黨人民公正黨主席安華質疑慕尤丁利用疫情將濫權行為合理化。（路透資料照片）

馬來西亞在野黨人民公正黨（PKR）主席安華則發表聲明，質疑慕尤丁利用疫情將濫權行為合理化，想透過緊急狀態暫停國會以保住政權。

安華早前覲見國家元首阿布杜拉沙，宣稱取得大多數國會議員支持，足以籌組新政府。但王宮之後表示，仍無人能確保獲得多數議員支持組建新政府。