我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中巴黎貿易會談首日進行逾6小時 16日復談

伊朗女足隊長撤回澳洲庇護申請 改變心意第5人

歐盟延長對俄制裁半年 援烏貸款內部仍存分歧

中央社布魯塞爾15日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐盟理事會。(美聯社)
歐盟理事會。(美聯社)

歐盟理事會宣布延長一項對俄羅斯的制裁至今年9月15日。這份名單上共有約2600名個人與實體，因涉及破壞烏克蘭領土完整等原因而被制裁。

經過數週的談判，歐盟成員國在制裁時間到期前做出決議，同意延長對俄羅斯的制裁。這份決議隨後由歐盟理事會（European Council）正式對外發布。

根據這份文件，歐盟理事會針對威脅或破壞烏克蘭領土完整、主權與獨立性的責任人的制裁，再延長6個月，直到今年9月15日。目前這份制裁名單上約有2600名個人與實體。

歐盟理事會說明，因制裁而實施的限制性措施包含旅行限制、資產凍結，以及禁止他人向被制裁者提供資金或其他經濟資源。

這次的延長制裁決議中，將7人從中移除，其中5人是因為死亡。據比利時通訊社，另外2人被移除的原因則是證據不足。

歐盟理事會指出，俄羅斯對烏克蘭發動軍事侵略後，歐盟大幅擴張了對俄制裁，目的是為了削弱俄羅斯的經濟基礎，剝奪其獲取關鍵技術與市場的管道，並大幅遏制發動戰爭的能力。

歐盟堅定支持烏克蘭在國際公認邊界內的獨立、主權與領土完整。將繼續與志同道合的夥伴及盟友協調，向烏克蘭及其人民提供全面的政治、財政、經濟、人道、軍事及外交支援。

雖然歐盟成員國一致通過延長對俄制裁，但是內部的立場分歧仍然存在，特別是匈牙利並不支持歐盟向烏克蘭提供900億歐元貸款的計畫，同時，也擱置對俄羅斯的新制裁方案。

歐盟成員國領導人將於19日舉行峰會，預計會再次討論這項議題。

世報陪您半世紀

貸款 歐盟 烏克蘭

上一則

伊朗官媒：女足隊長撤回澳洲庇護申請 改變心意第5人

下一則

法國市長選舉登場 總統大選前檢驗極右派實力

延伸閱讀

伊朗指控烏克蘭挺以介入戰事 揚言發動攻擊報復

伊朗指控烏克蘭挺以介入戰事 揚言發動攻擊報復
普亭大贏家…美伊開戰推高油價 俄每天多進帳1.5億美元

普亭大贏家…美伊開戰推高油價 俄每天多進帳1.5億美元
美暫放寬俄羅斯石油制裁 歐盟德國烏克蘭齊表憂心

美暫放寬俄羅斯石油制裁 歐盟德國烏克蘭齊表憂心
魯比歐擬隨川普訪中 遭北京兩度制裁的他能入境嗎？

魯比歐擬隨川普訪中 遭北京兩度制裁的他能入境嗎？

熱門新聞

專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30
伊朗一名男子10日騎著摩托車經過德黑蘭市中心瓦萊亞斯爾廣場，巨型橫幅描繪第一代最高領袖何梅尼（左）注視著第二代最高領袖哈米尼（中）將伊朗國旗交給他的兒子、新任最高領袖穆吉塔巴。（歐新社）

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

2026-03-11 08:10
川普總統9日抵達佛州多拉爾的川普國家多拉爾邁阿密度假村，準備出席記者會。(美聯社)

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

2026-03-09 21:04

超人氣

更多 >
一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...
荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對
兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈
放棄美國國籍費用大降價 2350元變450元 4月13日起生效

放棄美國國籍費用大降價 2350元變450元 4月13日起生效
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬