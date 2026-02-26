痛批英法祕援烏核武 助製造放射性「髒彈」 俄揚言報復

英法兩國被指準備向烏克蘭提供核彈，意圖在結束戰事時爭取到更有利條件，俄羅斯提言若北約國家提供核武，將作出「核反應」；圖為烏軍向俄方開炮。(美聯社)

俄羅斯 對外情報局24日發表聲明稱，根據掌握的情報，英國與法國正考慮向烏克蘭 提供核武器或相關部件，甚至不排除直接轉移核彈 頭，或協助烏方製造放射性「髒彈」。此說法尚未獲英法證實，但俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫警告，若北約國家向烏克蘭提供核武，俄羅斯將作出「核反應」。

俄方聲明指出，英法官員正在考慮向烏克蘭祕密轉移歐洲製造的相關核部件、設備與技術，並準備宣傳烏克蘭由此獲得的核能力是所謂自主研發。兩國的另一方案是為烏克蘭提供完整的、搭載於法國潛射彈道導彈上的TN‑75核彈頭，或協助利用常規炸藥與核材料製造所謂「髒彈」。

所謂「髒彈」，又稱放射性散布裝置，通常以傳統炸藥為引爆核心，搭載鈾等放射性物質。其爆炸威力遠不及核武器，但會造成一定範圍的放射性汙染與恐慌效應。

梅德韋傑夫表示，英法打算向基輔轉讓核能力的計畫，將徹底改變俄烏衝突局勢，等於直接向處於「戰爭狀態」的國家輸送核武器：「毫無疑問，一旦出現這種情況，俄羅斯將被迫動用包括非戰略核武器在內的一切手段，打擊烏克蘭境內威脅俄方的目標。如有必要，也將打擊那些捲入對俄核衝突的供應國。」

俄對外情報局聲明強調：「英法兩國精英不願接受失敗，認為如果基輔擁有核彈或者髒彈，就能在結束戰事時爭取到更有利的條件。」聲明還特別提到，德國明智拒絕參與英法向烏提供核武的「冒險活動」。

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈批評，相關計畫「極其不負責任且危險」，並指其違反《不擴散核武器條約》第一條，「若試圖將核能力包裝為烏克蘭自主研發，將對全球核不擴散體系造成衝擊。」

另一方面，俄烏戰爭已屆滿四周年。義大利媒體分析，俄羅斯主權基金即將耗盡，加上每月需補充3萬新兵加入前線作戰，引起不少內部反彈。

晚郵報報導稱，俄方在與美方討論和平草案時，提出烏克蘭不得攻擊莫斯科與聖彼得堡等核心城市的要求，顯示高層對戰局持久化的憂慮。