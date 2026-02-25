侵烏4周年 義媒：俄羅斯陷財政兵源困境、舉步維艱

以「我們與烏克蘭站在一起，為歐洲的未來」為口號的集會24日在德國柏林舉行，手持烏克蘭國旗的參與者行經布蘭登堡門前，該門體已點亮烏克蘭國旗的色彩。歐新社

俄烏戰爭屆滿4周年，義大利媒體分析，俄羅斯 經濟狀況已「舉步維艱」，陷入苦戰窘境，俄羅斯主權基金即將耗盡，加上每月需補充3萬新兵加入前線作戰，引起不少內部反彈。

俄烏戰爭24日屆滿4周年，義大利晚郵報（Corriere della Sera）今天報導，一個細節足以說明俄羅斯官員對這場馬拉松戰局的疲態，在俄羅斯與美國討論數月的和平協議草案中，俄羅斯提出明確要求「烏克蘭 不得攻擊莫斯科和聖彼得堡」，這是俄羅斯菁英階層主要居住的兩大城市。

報導引述具批判性的俄媒「歐洲新報」（Novaya Gazeta Europe）指出，光在2025年，烏克蘭就在俄羅斯境內發起8300起軍事行動，這可能引起俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和克里姆林宮高層憂慮，無人機盤旋威脅高級住宅區，將使富裕、受過良好教育的俄羅斯菁英開始厭倦這場戰爭，甚至把矛頭指向發動戰爭的獨裁者。

報導另引述俄羅斯獨立經濟雜誌「鐘聲」（The Bell）指出，德智庫「卡內基俄羅斯歐亞中心」研究員普洛柯潘柯（Alexandra Prokopenko），以及華府智庫歐洲政策分析中心（CEPA）研究員柯利安德（Alexander Kolyandr）分析，烏克蘭對俄羅斯煉油廠、油管的襲擊，已給俄羅斯造成110億美元損失。

報導分析，俄羅斯面臨生產攻擊武器的迫切需求，若戰爭持續下去，俄羅斯經濟體系將開始無可挽回地自我毀滅。

日益嚴苛的國際制裁讓俄羅斯經濟雪上加霜，報導指出，國際油價下跌迫使俄羅斯以更低價出售石油 ，石油收入佔俄羅斯公共財政收入的1/4。2026年財政預算預設原油平均售價為每桶59美元，但在近期伊朗局勢緊張之際，莫斯科石油出口價格還不到每桶40美元。

芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）分析師李威（Isaac Levi）估計，過去兩個月俄羅斯的化石燃料收入比去年同期減少1/4。

義媒分析，這將導致俄羅斯公共財政問題，迫使俄國動用主權基金和黃金儲備。俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）旗下的「經濟預報中心」3周前發出警告，按目前油價，俄羅斯主權基金將在1年左右耗盡，之後政府將不得不印鈔來彌補赤字，這將加劇通貨膨脹。

戰事另導致俄羅斯「人口問題」，並正演變為一場社會和軍事的雙重危機。義媒指出，在只有簽約志願者才能參戰的前提下，俄羅斯也難以補充每月3萬名陣亡和受傷軍力。去年12月，一群家長向俄羅斯國防部舉發，他們入伍的18歲孩子，在軍營持續挨餓、遭受虐待，直到同意簽署上前線作戰。

報導引述，俄羅斯家長投訴包括，為將年輕新兵送往烏克蘭戰場，軍營在合約偽造簽名，用橡膠子彈射擊新兵腿部，直到他們屈服同意上前線。在俄羅斯大學還傳出，考試落後的學生被施壓入伍，最近一所高中校長被學生錄下要求學生接受兵役合約的畫面。許多中亞移民女性被以莫須有罪名逮捕，被迫簽約上戰場來替代監禁。

義媒在結論研判，普亭現在苦撐等待的機會，是美國切斷一切對烏克蘭的援助，讓俄羅斯可以一邊用毫無進展的和平談判拖延時間，一邊持續折磨耗損烏克蘭的力量，隨後在2027年法國總統選舉當中，若極右翼領導人取得勝利，歐洲也可能大幅減少對烏克蘭的援助。