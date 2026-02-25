烏俄戰爭4周年赫爾辛基點燭 青年籲國際勿忘

我的頻道

中央社赫爾辛基24日專電
俄烏戰爭全面爆發4周年，赫爾辛基參議院廣場（Senate Square）湧入大量聲援人潮，民眾高舉烏克蘭國旗和點蠟燭表達支持，場面肅穆。歐新社
俄烏戰爭全面爆發4周年，赫爾辛基參議院廣場（Senate Square）湧入大量聲援人潮，民眾高舉烏克蘭國旗和點蠟燭表達支持，場面肅穆。歐新社

「四年了，難以置信。」俄烏全面開戰周年，旅居芬蘭的烏克蘭青年現身赫爾辛基參議院廣場「烏克蘭之光」點燈活動，呼籲國際社會持續聲援。來自頓內茨克、克里米亞等佔領區，對他們而言，這場戰爭早在2014年便已開始。

中央社現場採訪3名旅居芬蘭，不具名的烏克蘭青年，一名20歲男性受訪者說，全面入侵爆發時他才16歲，「2月24日那天改變了我們所有人的一切」。他直言，戰況每年不斷惡化，衝擊遠不止前線，平民亦首當其衝。

今年冬天特別冷，他的父母困在停電、停水、停暖的公寓裡，室外氣溫低至零下20度，廚房僅剩10度、臥室14度。「我跟媽說別去廚房，太冷了。」他也懇請歐洲居民，在每次投票時記得這場戰爭仍未終結。

另一名來自佔領區的女性青年說，全面入侵爆發時，恐懼程度前所未見。她呼籲外界積極傳播烏克蘭相關消息、有能力者捐款助軍、參加聲援示威，並在社群媒體發聲。她也強調，俄羅斯對烏克蘭長達數百年的壓迫與迫害不容忽視，「外界不能只看戰爭，更需要了解這段歷史」。

一名來自頓內茨克（Donetsk）現年27歲的女性受訪者說，2014年她年僅15歲，便已躲入祖母的地下室避難。她形容這場戰爭「就像一道未癒合的傷口，一直在痛」，感謝芬蘭長期聲援，並坦言「只能堅強，盡力而為」。

她繼續說，烏克蘭士兵保衛的不只是和平，「也是我們的文化」。她希望外界認識的不只是戰時的烏克蘭，更是和平時期維繫3千多萬人民的語言與傳統。

住在參議院廣場附近的芬蘭居民碧特（Bitte）說，她每月固定捐款給無國界醫生（Doctors Without Borders）支援烏克蘭，身邊朋友也曾自行開車載運物資奔赴前線。她指出，芬蘭與俄羅斯相鄰，絕不會置烏克蘭於不顧。

「烏克蘭之光」（Light for Ukraine）活動由赫爾辛基福音路德教會、和平母親協會（Mothers for Peace）及烏克蘭在芬協會共同主辦，赫爾辛基市政府、赫爾辛基大學、芬蘭總理府與烏克蘭大使館協辦。

芬蘭科學文化部長塔爾維蒂耶（Mari-Leena Talvitie）、烏克蘭駐芬蘭大使維多伊尼克（Myhailo Vydoinyk）及赫爾辛基市長薩佐諾夫（Daniel Sazonov）出席致詞，駐芬蘭約40國外交使節亦到場點燭。

主辦單位在新聞稿中指出，此刻俄羅斯已強制轉移並拘押數萬名無辜烏克蘭兒童，另有約160萬名兒童仍受困在佔領區。

赫爾辛基大教堂、市政廳及外交部大樓都升起烏克蘭藍黃兩色國旗，並在廣場發放2000支蠟燭，為和平與捐軀的士兵祈福祝願。

活動結束後，烏克蘭在芬協會將回收所有蠟燭，並把燃燒殘餘的石蠟送往烏克蘭前線，做為照明及能源之用。

烏克蘭 俄羅斯 參議院

