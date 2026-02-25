俄烏戰火4周年╱從AI到星鏈 無人機重塑現代戰場

33-- 在俄烏戰爭中，無人機發揮重要角色；圖為烏克蘭軍人手持偵察無人機。(路透)

隨著俄羅斯出動戰車與大軍全面入侵烏克蘭 屆滿四周年之際，無人機 已完全主宰前線戰場。這場現代戰爭的轉型引發了全球高度關注。

中央社報導法新社整理的無人機科技如何重塑現代戰場。

●死亡地帶

烏曾表示，從廉價的民用商業設備到裝滿炸藥的微型飛行器，無人機造成的戰場損害比率高達80%。烏東前線一名烏克蘭步兵說：「沒有無人機，現代戰爭已寸步難行。」

前線已演變成長達20公里的「死亡地帶」，軍事專家邦達爾(Kateryna Bondar)解釋，「這是兩軍之間一個沒有任何生物能存活的區域，因為那裡正受到無人機全天候監控」。

重型火砲、笨重的戰車和裝甲車由於速度緩慢且目標明顯，極易成為雙方攻擊的目標。

●光纖技術

維持無人機與操作員之間的穩定連線至關重要。邦達爾指出：「這是真正的競賽所在：通訊與連線。」

起初，多數的無人機依賴無線電連線，但這類連線易受電磁干擾或攔截，導致無人機墜毀或失去控制。因此俄方已轉向使用以極細光纖線控制的無人機，這種技術幾乎不受電子干擾影響。在大規模使用下，前線城市與田野可見光纖線交織成網，景象宛如反烏托邦科幻電影。

●星鏈

烏克蘭在無人機上加裝星鏈(Starlink)終端機，使其能利用衛星網路飛行，作為無線電控制無人機的另一種替代方案。率先採用星鏈技術的烏軍「拉薩爾小組」(Lasar Group)指揮官「鳳凰」(Phoenix)指出：「我們需要具備穩定的影像訊號與穩定的控制，才能飛得更遠。」

俄軍也仿效，上個月烏克蘭敦促馬斯克阻止俄方未經授權使用星鏈。

●防空系統轉型

無人機普及迫使防空系統進行革新。發射造價數百萬元的先進飛彈來擊落成本低廉的無人機，顯然不符合經濟效益。

除了電子干擾，烏克蘭開發了專門用於空中攔截其他無人機的廉價「攔截無人機」。製造商General Cherry負責人庫什尼爾(Marko Kushnir)說：「我們開啟了以無人機對抗無人機的戰爭新篇章。」

前線的道路已架上防護網以阻擋來襲的無人機，軍卡也加裝反無人機籠與干擾器。機槍則成為擊落無人機的最後手段。西方盟友關注此實戰經驗。

●人工智慧

無人機配備人工智慧(AI)會提高表現。烏克蘭公司已開發出「終端導引」(terminal guidance)技術，讓AI能在無人機撞擊前的最後時刻接管控制，以解決最後關頭通訊中斷導致精準度下降的問題。