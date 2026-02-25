俄烏戰火4周年╱歐洲領袖齊聚基輔 澤倫斯基：普亭沒有贏

我的頻道

編譯中心／綜合報導
俄烏戰爭四周年，烏克蘭總統澤倫斯基24日(右三)與搭火車前往基輔的多國領袖及歐盟領導人，手持紀念燈出席紀念陣亡將士儀式。(歐新社)
俄烏戰爭四周年，烏克蘭總統澤倫斯基24日(右三)與搭火車前往基輔的多國領袖及歐盟領導人，手持紀念燈出席紀念陣亡將士儀式。(歐新社)

歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)以及丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、拉脫維亞、挪威和瑞典等國領導人，搭乘夜鋪火車於24日上午抵達基輔，在俄羅斯全面入侵四周年之際，齊聚當地展現對烏克蘭的支持。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)則表示，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)四年前發動全面入侵時，意圖占領烏克蘭，但他未能達成這個目標和其他戰爭企圖。

媒體報導，自2022年2月24日俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，烏國持續關閉空域，因此來訪官員唯一的選擇就是搭乘臥鋪火車，從歐盟成員國波蘭啟程，蜿蜒穿過烏克蘭西部，全程約10小時。

多國領袖搭乘的專機首先降落在鄰近邊界的波蘭軍用機場，接著被重兵護送至波蘭的普瑟米斯(Przemysl)火車站。

范德賴恩與歐盟理事會主席柯斯塔(Antonio Costa)23日登上的火車，已於俄烏戰爭期間多次接送各國重要人士前往基輔，向澤倫斯基總統表達堅定支持。

儘管這四年來前往基輔的旅行方式未變，今昔情景已大相逕庭。

范德賴恩2022年4月造訪基輔近郊的布查鎮(Bucha)時，穿著防彈背心，身旁還有迷彩服士兵護衛。布查鎮先前曾遭俄軍占領一個月，烏克蘭收復後當地發現了數十具平民遺體。

不過范德賴恩24日走下火車時身穿黑色大衣，未見防彈裝備。

烏克蘭外交部長西比哈(Andriy Sybiga)前來迎接，並獻給她一小束由藍色與黃色花朵構成的花束，這是烏國國旗的顏色。

柯斯塔24日在旅程途中告訴記者：「戰爭現已移至烏克蘭另一側，這正證明俄羅斯並未達成其最初目標，即掌控烏國全境、推翻烏國政府並占領所有領土。」

在俄羅斯入侵屆滿四周年的視訊演說中，澤倫斯基表示，烏克蘭已準備好竭盡「一切」努力，以確保實現強大且持久的和平，「普亭沒有達成他的目標。他沒有擊垮烏克蘭人。他沒有贏得這場戰爭。」

他還說：「我們保全了烏克蘭，我們將竭盡所能實現和平，並確保正義得以伸張。」

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭引發的俄烏戰爭邁入第五個年頭，四年的戰火造成數十萬人死亡、迫使數百萬難民流離失所，成了自二次世界大戰以來歐洲死傷最慘重的衝突。

俄烏戰爭四周年，基輔陣亡將士紀念碑前擺放陣亡士兵的遺照和鮮花。(歐新社)
俄烏戰爭四周年，基輔陣亡將士紀念碑前擺放陣亡士兵的遺照和鮮花。(歐新社)

