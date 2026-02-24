我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／暴風雪後寸步難行 紐約客頻「踩坑」

紐森自揭「成績差」掀種族歧視爭議 團隊粗口回嗆再添火

克宮：西方決定介入 烏克蘭衝突已變成更大規模對抗

中央社莫斯科24日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。路透
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。路透

俄羅斯克里姆林宮今天表示，西方國家決定介入烏克蘭衝突，意味著這場衝突已經擴大，變成意圖摧毀俄國的國家與俄國之間的對抗。

路透報導，在俄國總統普丁（Vladimir Putin）下令數以萬計俄軍攻入烏克蘭滿4年的這一天，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，戰鬥仍在持續當中，不過俄國政府依然願意透過政治和外交手段來達成自身目標。

培斯科夫說：「西歐國家與美國直接介入這場衝突後，特別軍事行動（special military operation，俄國對烏克蘭衝突的用詞）實際上已轉變為俄羅斯與西方國家之間更大規模的對抗，這些國家過去曾經、現在也持續抱持摧毀我國的目標。」

被問及俄方是否認為可以透過談判解決這場衝突時，培斯科夫表示：「我們正持續努力爭取和平，我們的立場十分明確且一貫。現在一切取決於基輔政權的作為。」

培斯科夫稱，他無法說明與烏克蘭的下一輪談判將於何時何地舉行，因為相關細節尚未敲定。

他說：「我們確實希望這項工作會繼續下去。」

世報陪您半世紀

俄國 烏克蘭 俄羅斯

上一則

伊朗外長：與美方達成核協議指日可待

下一則

巴西南部豪雨成災 至少25死43失蹤

延伸閱讀

俄烏戰爭4周年 歐洲領袖搭夜車齊聚基輔力挺烏克蘭

俄烏戰爭4周年 歐洲領袖搭夜車齊聚基輔力挺烏克蘭
美俄烏16日於日內瓦會談 聚焦烏克蘭領土問題

美俄烏16日於日內瓦會談 聚焦烏克蘭領土問題
烏俄戰事將滿4年 雙方下周日內瓦展開第3輪會談

烏俄戰事將滿4年 雙方下周日內瓦展開第3輪會談
第2輪會談阿布達比登場 俄羅斯要求烏克蘭讓步

第2輪會談阿布達比登場 俄羅斯要求烏克蘭讓步

熱門新聞

數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26
英王查理三世(右)與胞弟安德魯。(美聯社資料照)

胞弟安德魯涉洩密艾普斯坦被捕 英王查理三世：依法辦理

2026-02-19 08:51

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」