克宮：西方決定介入 烏克蘭衝突已變成更大規模對抗

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。路透

俄羅斯 克里姆林宮今天表示，西方國家決定介入烏克蘭 衝突，意味著這場衝突已經擴大，變成意圖摧毀俄國 的國家與俄國之間的對抗。

路透報導，在俄國總統普丁（Vladimir Putin）下令數以萬計俄軍攻入烏克蘭滿4年的這一天，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，戰鬥仍在持續當中，不過俄國政府依然願意透過政治和外交手段來達成自身目標。

培斯科夫說：「西歐國家與美國直接介入這場衝突後，特別軍事行動（special military operation，俄國對烏克蘭衝突的用詞）實際上已轉變為俄羅斯與西方國家之間更大規模的對抗，這些國家過去曾經、現在也持續抱持摧毀我國的目標。」

被問及俄方是否認為可以透過談判解決這場衝突時，培斯科夫表示：「我們正持續努力爭取和平，我們的立場十分明確且一貫。現在一切取決於基輔政權的作為。」

培斯科夫稱，他無法說明與烏克蘭的下一輪談判將於何時何地舉行，因為相關細節尚未敲定。

他說：「我們確實希望這項工作會繼續下去。」