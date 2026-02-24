俄國力大減 普亭錯估戰爭代價 川普誇口能終戰 烏卻變更糟

我的頻道

編譯高詣軒／綜合報導
20歲的烏克蘭退伍軍人Ruslan Knysh去年在一次無人機襲擊中失去四肢；圖為22日他在基輔一家醫院病床上，看著平板電腦。(美聯社)
俄羅斯四年前入侵烏克蘭時，本想幾天內速戰速決，事實證明這是重大誤判，現在不僅傷亡人數破百萬，約是烏方的兩倍，國際制裁也衝擊經濟，且俄國近年飽受西方孤立，對北京依賴加深，更無力保護伊朗、委內瑞拉等盟友。

美國總統川普在2024年競選期間曾多次承諾，一上台就能結束俄烏戰爭；但戰爭如今進入第五年，停戰遙遙無期，且川普重返白宮迄今，烏克蘭處境不但沒有好轉反而惡化。

美國有線電視新聞網報導，據英國智庫皇家聯合軍事研究所的研究，俄國本來預期十天內就控制烏國，不料戰事正邁向第五年。美國智庫戰略與國際研究中心指出，自開戰以來，已有32.5萬名俄國人被殺，傷亡總計近120萬人，高於二戰後各主要強國在任何戰爭的傷亡。烏國傷亡則估計介於50萬至60萬人。

經濟上，俄國在開戰後經濟一度受到國際制裁影響，隨後因軍費開支激增拉抬經濟，加上石油和天然氣出口加持，俄國經濟未如西方預測的崩潰。

但愈來愈多跡象表明，戰爭相關經濟問題正悄悄加劇。這包括為了吸引民眾從軍，俄國向入伍者提供巨額簽約獎金，且若不幸陣亡，也提供更大筆補償，這類做法的負擔日益沉重。

此外，就連親克宮媒體都指出，徵兵和優先發展軍工業生產，已使其他重要產業勞動力嚴重短缺。食品價格飛漲，也是俄國消費者日益關注的問題。

這場戰爭對俄國的國際地位也沒好處。不只北約因瑞典、芬蘭入會又再擴張，西方制裁和政治孤立迫使俄國在能源出口、汽車和電子產品進口等關鍵貿易上，日益依賴中國大陸，使北京在中俄關係占主導地位。

就算俄國沒身陷俄烏戰爭泥沼，或許也無法阻止上述事件發生，但經過四年殘酷戰爭，俄國國內的人力物力耗損之餘，國際影響力也不如以往。

紐約時報報導，烏克蘭平民去年的死傷人數超過前年，更多俄國飛彈與無人機襲擊城市中心，俄國去年緩慢推進所占領的領土，比2022年全面入侵之後的任一年還要多。烏克蘭面臨十多年來最嚴峻的冬季時，俄軍幾乎摧毀該國電網。

川普去年1月重回白宮後，拋棄美國對這場戰爭的既定方針，向衝突中的侵略者與公開反西方的俄國總統普亭示好，同時疏遠烏克蘭。德國智庫基爾世界經濟研究所數據顯示，2025年美國對烏克蘭援助比前一年下降99%。

川普告別拜登政府孤立普亭的政策，成功讓俄烏展開談判，包括最近幾周舉行的面對面會談。川普基本上擱置他認為無助於結束戰爭的傳統外交原則，轉而倚重他視為老練談判高手的協商代表。他也實施制裁措施，減少俄國用來資助戰爭機器的石油收入。

然而，普亭在數月的談判中步調緩慢，藉此爭取時間繼續其攻勢。川普執政一年來，普亭並未釋出任何退讓跡象，仍堅持奪取更多烏克蘭領土，並加強施壓烏克蘭。

