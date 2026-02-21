俄烏戰將邁入第5年 難民嘆無處逃

我的頻道

編譯中心／綜合20日電
俄烏戰爭即將邁入第5年，隨著俄軍深入烏東，65歲的烏克蘭婦女波普里亞杜希娜已3度被迫逃離家園。不想一再逃難的她說，希望烏軍能擋下俄軍，話中滿是無奈，「我怕自己無處可逃了」。

路透報導，波普里亞杜希娜的處境是無數烏克蘭人的縮影。她的兩名兒子，一人在任務中失蹤，另一人可能遭俄軍囚禁。她想起戰爭初期曾在自家門外發現一名遭飛彈碎片擊中送命的年輕人，那幕畫面至今讓身為人母的她隱隱作痛：「告訴我，這要如何原諒？」

這場戰爭迄今已在烏克蘭境內造成大約400萬人流離失所，另有超過500萬人逃往歐洲。許多人擔心，此生恐怕再也見不到自己的親人與過去的家園。

波普里亞杜希娜家鄉頓巴斯的控制權一直是美方斡旋和平談判的核心，頓巴斯地區包括了盧甘斯克及頓內茨克。俄方要求烏方割讓尚未淪陷的20%頓內茨克領土。

烏克蘭總統澤倫斯基本周指出：「我們不能就這樣撤退…頓巴斯是我們獨立的一部分。這不只是土地或領土的問題，而是人的問題。」

挪威難民理事會（NRC）警告，隨著援助減少與積蓄耗盡，境內難民的生存愈發艱難，許多家庭被迫縮減醫療或取暖開支。

此外，一名烏克蘭高階國防官員表示，在政府首次授權俄烏戰爭期間的外國銷售案後，烏克蘭今年可能出口價值數十億美元的軍用物品和服務，並考慮對這些出口課稅。

