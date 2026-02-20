我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回應范斯評論受寵若驚 谷愛凌自嘆成政治出氣筒

定了？川普3月31日至4月2日訪中

俄烏戰爭即將邁入第5年 烏克蘭難民思念家園與親人

中央社澤澤利夫卡20日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭婦女波普里亞杜希娜（前）與其他村民在澤澤利夫卡（Dzenzelivka）為前線編織偽裝網。路透
烏克蘭婦女波普里亞杜希娜（前）與其他村民在澤澤利夫卡（Dzenzelivka）為前線編織偽裝網。路透

俄烏戰爭即將邁入第5年，隨著俄軍深入烏東，65歲的烏克蘭婦女波普里亞杜希娜已3度被迫逃離家園。不想一再逃難的她說，希望烏軍能擋下俄軍，話中滿是無奈，「我怕自己無處可逃了」。

路透報導，波普里亞杜希娜（Halyna Popriadukhina）的處境是無數烏克蘭人的縮影。她的兩名兒子，一人在任務中失蹤，另一人可能遭俄軍囚禁。

這場戰爭迄今已在烏克蘭境內造成大約400萬人流離失所，另有超過500萬人逃往歐洲。許多人擔心，此生恐怕再也見不到自己的親人與過去的家園。

波普里亞杜希娜家鄉頓巴斯（Donbas）的控制權一直是美方斡旋和平談判的核心，頓巴斯地區包括了盧甘斯克（Luhansk）及頓內茨克（Donetsk）。俄方要求烏方割讓尚未淪陷的20%頓內茨克領土。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本週指出：「我們不能就這樣撤退…頓巴斯是我們獨立的一部分。這不只是土地或領土的問題，而是人的問題。」

波普里亞杜希娜回憶道，2022年2月24日俄羅斯發動全面入侵，飛彈飛越上空時，在兒子的催促下，她被迫逃離家園。

烏克蘭當局最終將波普里亞杜希娜安置在中部澤澤利夫卡（Dzenzelivka）的一處廢棄民房。這座村莊與烏克蘭許多城鎮一樣，設有一條掛滿陣亡將士遺照的「英雄小徑」，居民每日清晨都會在此默哀。

儘管基輔當局在兵力與火力劣勢下苦撐，挪威難民理事會（NRC）今天警告，隨著援助減少與積蓄耗盡，境內難民的生存愈發艱難，許多家庭被迫縮減醫療或取暖開支。

對波普里亞杜希娜而言，物質的匱乏比不上兒子下落不明帶來的煎熬。一名兒子在馬立波（Mariupol）住院時遭俄軍擄走，另一名隨後參軍的兒子則於2023年失蹤。

根據基輔官方數據，俄國總統普亭（Vladimir Putin）發動的這場戰爭，已造成烏克蘭7萬多軍民失蹤。

坐在客廳裡，她想起戰爭初期曾在自家門外發現一名遭飛彈碎片擊中送命的年輕人，那幕畫面至今讓身為人母的她隱隱作痛：「告訴我，這要如何原諒？」

俄烏戰爭即將邁入第5年，隨著俄軍深入烏東，65歲的烏克蘭婦女波普里亞杜希娜（圖）...
俄烏戰爭即將邁入第5年，隨著俄軍深入烏東，65歲的烏克蘭婦女波普里亞杜希娜（圖）已3度被迫逃離家園。路透

世報陪您半世紀

烏克蘭 澤倫斯基 普亭

上一則

艾普斯坦電郵扯出中國政商網絡 英前王子安德魯與習近平交往甚密

下一則

梅爾茨24日訪中 德智庫：歐洲戰略自主壓力測試

延伸閱讀

不再力挺烏克蘭？ 這國下月喊停特別法 修正難民居留規定

不再力挺烏克蘭？ 這國下月喊停特別法 修正難民居留規定
國安部新令 逮捕無綠卡難民並重審

國安部新令 逮捕無綠卡難民並重審
俄烏日內瓦會談落幕 白宮：取得實質進展

俄烏日內瓦會談落幕 白宮：取得實質進展
俄烏代表將在日內瓦繼續第2天談判 俄再發動1波空襲

俄烏代表將在日內瓦繼續第2天談判 俄再發動1波空襲

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕
正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看
冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」