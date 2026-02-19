我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長選戰 民調：共和黨籍前福斯新聞主持人領先

愛藝術/科技人 楚沛 守護舊金山華埠百年華人戲院

路透：促成俄烏協議美國樂觀 歐洲不看好今年實現

中央社慕尼黑19日綜合外電報導
圖為慕尼黑安全會議上，烏克蘭總統澤倫斯基（右二）在波蘭總理圖斯克（左）、慕尼黑安全會議主席伊辛格（左二）及巴伐利亞邦邦長索德（右）的見證下，接受艾瓦德．馮．克萊斯特獎。 （歐新社）
圖為慕尼黑安全會議上，烏克蘭總統澤倫斯基（右二）在波蘭總理圖斯克（左）、慕尼黑安全會議主席伊辛格（左二）及巴伐利亞邦邦長索德（右）的見證下，接受艾瓦德．馮．克萊斯特獎。 （歐新社）

儘管美國總統川普聲稱，在美國斡旋下的談判，已讓俄羅斯烏克蘭「相當接近」達成和平協議，但歐洲多國情報首長對今年達成和平協議的機會感到悲觀。

路透報導，近期接受路透採訪的5名要求匿名的歐洲情報機構負責人表示，俄羅斯無意迅速結束戰爭，其中4人指出，莫斯科正藉由與美國的談判爭取放寬制裁及加強商業往來。

一名歐洲情報首長形容，本周於日內瓦舉行的最新一輪由美國斡旋的俄羅斯與烏克蘭會談，不過是「談判表演」。

這些說法凸顯歐洲各國與白宮之間出現明顯認知落差。烏克蘭表示，白宮希望能在6月、於美國國會11月期中選舉前促成和平協議。川普（Donald Trump）則相信俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）有意達成協議。

其中一名歐洲情報首長表示：「俄羅斯並非想要一份和平協議。他們追求的是自身的戰略目標，這一點從未改變。」這些目標包括撤換烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），以及讓烏克蘭成為對西方的「中立」緩衝區。

另一名情報首長說，主要問題在於俄羅斯既不希望也不需要快速達成和平，俄羅斯的經濟「並未瀕臨崩潰」。

俄羅斯外交部對書面置評請求，暫未作出回應。

普亭則表示，他願意尋求和平，但必須符合其自身條件。俄方官員則多次批評歐洲各國對俄羅斯情勢的評估誤判連連。

世報陪您半世紀

俄羅斯 烏克蘭 白宮

上一則

尹錫悅一審判無期徒刑 支持與反對民眾皆表失望

下一則

大阪獲捐21公斤金塊 指定用於這件事…市長也震撼

延伸閱讀

澤倫斯基指日內瓦會議無共識 烏談判官稱有進展

澤倫斯基指日內瓦會議無共識 烏談判官稱有進展
烏克蘭民意不容拱手讓出頓巴斯 澤倫斯基：他們永遠不會原諒我和美國

烏克蘭民意不容拱手讓出頓巴斯 澤倫斯基：他們永遠不會原諒我和美國
俄烏戰滿4年前夕…澤倫斯基：烏10天內獲能源軍事新援助

俄烏戰滿4年前夕…澤倫斯基：烏10天內獲能源軍事新援助
澤倫斯基開條件願簽停戰協議 魯比歐轉達川普1句話

澤倫斯基開條件願簽停戰協議 魯比歐轉達川普1句話

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
英國廉航Jet2一架飛機2018年7月29日自西班牙馬略卡島帕爾馬機場起飛。(路透)

高空大亂鬥 英國廉航乘客走道互毆 機艙見血緊急改降

2026-02-14 09:21
分析師指出，儘管新加坡國內經濟目前看來避開了全球貿易動盪的沉重打擊，但依然相當脆弱。（路透）

貿易風向球新加坡示警：美國對等關稅真正影響可能在未來幾個月浮現

2026-02-13 02:00

超人氣

更多 >
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜
旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆
火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞