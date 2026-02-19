日內瓦會談不同調？烏談判官稱有進展 澤倫斯基指沒共識

我的頻道

編譯中心／綜合報導
澤倫斯基受訪時指出，烏克蘭人「無法理解為什麼」會被要求再讓出更多土地。（歐新社）
烏克蘭俄羅斯在美國斡旋下召開的日內瓦和平會談在17日、18日舉行，烏克蘭總統澤倫斯基18日表示，未能針對如何結束四年俄烏戰爭的核心議題達成共識，但烏方首席談判官稱雙方有進展。

中央社引述法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在會談結束後向媒體表示，雖「已做了一些基礎工作，但目前雙方立場仍有歧異，談判並不輕鬆」。

他指出，烏東被占領領土的歸屬，以及俄軍控制的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠未來命運，是這次會談中尚未解決的「敏感議題」。

另一方面，烏國首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）在為期兩天的會談後強調，烏俄雙方在談判中「有所進展」。

烏梅洛夫簡短地告訴媒體說，這次談判「緊湊且具實質意義」，雙方「觸及政治與軍事層面議題、討論安全參數、談及潛在決策的執行機制」。他表示，多項議題已經釐清，仍有部分事項須進一步協調。

烏梅洛夫說：「我們正專注於推動完成整個程序所需的關鍵條文。這是一項需要各方協調且需充分時間的複雜工作」、「雖有進展，但目前階段無法透露細節。」

他指出，下一步將設法取得一定程度的共識，以「將已擬定出的決定提交總統審議」，並補充表示，這不僅需要形式上的基礎，也要有實務層面的基礎。

烏梅洛夫表示：「烏克蘭持續保持建設性態度，最終目標不變：實現公正且持久的和平。」

澤倫斯基近日接受「Axios」獨家專訪時表示，若俄烏和平協議要求烏克蘭單方面撤軍，並將烏東頓巴斯地區移交給俄羅斯，烏克蘭人民勢必拒絕。他強調，民眾不僅不會原諒他本人，也不會原諒美國。

澤倫斯基受訪時，烏克蘭與俄羅斯談判代表正於日內瓦進行第三輪直接會談，主要卡關點在於頓巴斯地區的控制權。他說，美方調停人魏科夫與庫許納告訴他，俄羅斯確實有意結束戰爭，並建議他在會談前與自己的談判團隊協調立場。

不過，澤倫斯基清楚表明，他的看法要悲觀得多，並建議魏科夫與庫許納，不應試圖逼他推銷一個國內民眾會視為「失敗故事」的和平願景。他也直言，美國總統川普多次公開要求烏克蘭、而非俄羅斯為和平做出讓步，「這並不公平」。

澤倫斯基認為，雖然川普向烏克蘭施壓，可能比向體量更大的俄羅斯施壓更容易，但實現持久和平的方式，並不是讓俄羅斯總統普亭「獲勝」。

川普近日兩度表示，讓步的責任在澤倫斯基身上。澤倫斯基表示：「我希望這只是他的戰術，而不是他的決定。」他同時感謝川普為促成和平所做的努力，並指出，自己與庫許納及魏科夫的對話，並未出現川普在公開場合所採取的那種施壓方式；雙方彼此尊重，而他也不是那種會在壓力下輕易屈服的人。

澤倫斯基指出，華府與基輔已同意，任何協議都必須交由烏克蘭人民公投表決。他認為，若協議內容只是要求烏克蘭方面撤出頓巴斯，等同犧牲主權與當地居民的公民身分，勢必會遭到否決。他說：「從情感上來說，人們永遠不會原諒這件事。他們不會原諒我，也不會原諒美國。」並補充指出，烏克蘭人「無法理解為什麼」會被要求再讓出更多土地。

他說：「這是我們國家的一部分，這些都是我們的公民、我們的旗幟、我們的土地。」

澤倫斯基認為，若協議僅是凍結當前在頓巴斯的戰線，做法如同俄羅斯在另外兩個占領地區所採行的模式，烏克蘭人民將會接受。他說：「我認為，如果我們在文件中寫明，就停在現有的接觸線位置，人民在公投中會支持這一點。這是我的看法。」

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

