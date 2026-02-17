美俄烏16日於日內瓦會談 聚焦烏克蘭領土問題

美俄烏三邊的第三輪和平談判17日及18日兩天在瑞士日內瓦舉行。圖為德國「玫瑰星期一」狂歡節遊行上批評川普與普亭的示威人士。(路透)

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)16日表示，即將在瑞士 日內瓦進行的烏克蘭 談判，將比先前在阿拉伯聯合大公國阿布達比的會談涵蓋更廣泛的議題，包括與領土相關的關鍵問題。

美國、烏克蘭及俄羅斯 的代表17日與18日兩天在瑞士日內瓦舉行第三輪三方會談。

瑞士外交部指，一連兩天的會談將以閉門形式舉行。俄羅斯傳媒引述消息人士報道，今輪會談計劃討論包括軍事及政治等關鍵議題，俄烏雙方代表有可能在會議期間進行雙邊接觸。

但談判展開前，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)16日表示，烏克蘭情報顯示，俄羅斯即將對能源目標發動更多攻擊，而此類攻擊將使達成協議以結束這場近4年的戰爭更加困難。

澤倫斯基在他的夜間影片演說中表示：「情報報告顯示，俄羅斯正準備對能源基礎設施發動進一步大規模攻擊，因此，確保所有防空系統都已正確配置至關必要。」

土耳其國家通訊社(Anadolu Agency)報導，培斯科夫在16日莫斯科的記者會上說，討論這些議題需要俄方代表團團長梅丁思基(Vladimir Medinsky)出席，而梅丁思基此前並未參加在阿布達比舉行的談判。「這次預計將討論更廣泛的範圍，涉及領土以及其他所有核心議題。這些都與我們的要求相關。因此我們需要首席談判代表，也就是梅丁思基在場。」

被問及為何梅丁斯基未參與阿布達比會談時，培斯科夫表示那是因為當時「主要聚焦於安全議題」，補充梅丁斯基仍持續擔任俄方的烏克蘭談判團團長。

培斯科夫表示將赴日內瓦的代表團將擴編，副外交部長加盧津(Mikhail Galuzin)、俄軍總參謀部情報總局局長科斯秋科夫(Igor Kostyukov)已加入團隊。同時，俄羅斯總統普亭的特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)也將參與日內瓦談判，不過是另行在經濟協調小組中與美國合作。

俄羅斯、烏克蘭、美國三方首輪安全談判於1月23日、24日在阿布達比舉行，第二輪會談於2月4、5日同在阿布達比。培斯科夫表示，普亭與談判代表們保持聯繫，在出發前向他們提供了詳細指示。

烏克蘭正面臨美國施壓要求達成協議，而莫斯科則要求烏克蘭撤出並割讓整個頓巴斯(Donbas)地區、頓內次克(Donetsk)部分地區、扎波羅熱核電廠(Zaporizhzhia NPP)控制權，及要求國際社會承認俄國占領的烏東領土。