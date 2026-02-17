我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

美俄烏16日於日內瓦會談 聚焦烏克蘭領土問題

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美俄烏三邊的第三輪和平談判17日及18日兩天在瑞士日內瓦舉行。圖為德國「玫瑰星期一」狂歡節遊行上批評川普與普亭的示威人士。(路透)
美俄烏三邊的第三輪和平談判17日及18日兩天在瑞士日內瓦舉行。圖為德國「玫瑰星期一」狂歡節遊行上批評川普與普亭的示威人士。(路透)

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)16日表示，即將在瑞士日內瓦進行的烏克蘭談判，將比先前在阿拉伯聯合大公國阿布達比的會談涵蓋更廣泛的議題，包括與領土相關的關鍵問題。

美國、烏克蘭及俄羅斯的代表17日與18日兩天在瑞士日內瓦舉行第三輪三方會談。

瑞士外交部指，一連兩天的會談將以閉門形式舉行。俄羅斯傳媒引述消息人士報道，今輪會談計劃討論包括軍事及政治等關鍵議題，俄烏雙方代表有可能在會議期間進行雙邊接觸。

但談判展開前，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)16日表示，烏克蘭情報顯示，俄羅斯即將對能源目標發動更多攻擊，而此類攻擊將使達成協議以結束這場近4年的戰爭更加困難。

澤倫斯基在他的夜間影片演說中表示：「情報報告顯示，俄羅斯正準備對能源基礎設施發動進一步大規模攻擊，因此，確保所有防空系統都已正確配置至關必要。」

土耳其國家通訊社(Anadolu Agency)報導，培斯科夫在16日莫斯科的記者會上說，討論這些議題需要俄方代表團團長梅丁思基(Vladimir Medinsky)出席，而梅丁思基此前並未參加在阿布達比舉行的談判。「這次預計將討論更廣泛的範圍，涉及領土以及其他所有核心議題。這些都與我們的要求相關。因此我們需要首席談判代表，也就是梅丁思基在場。」

被問及為何梅丁斯基未參與阿布達比會談時，培斯科夫表示那是因為當時「主要聚焦於安全議題」，補充梅丁斯基仍持續擔任俄方的烏克蘭談判團團長。

培斯科夫表示將赴日內瓦的代表團將擴編，副外交部長加盧津(Mikhail Galuzin)、俄軍總參謀部情報總局局長科斯秋科夫(Igor Kostyukov)已加入團隊。同時，俄羅斯總統普亭的特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)也將參與日內瓦談判，不過是另行在經濟協調小組中與美國合作。

俄羅斯、烏克蘭、美國三方首輪安全談判於1月23日、24日在阿布達比舉行，第二輪會談於2月4、5日同在阿布達比。培斯科夫表示，普亭與談判代表們保持聯繫，在出發前向他們提供了詳細指示。

烏克蘭正面臨美國施壓要求達成協議，而莫斯科則要求烏克蘭撤出並割讓整個頓巴斯(Donbas)地區、頓內次克(Donetsk)部分地區、扎波羅熱核電廠(Zaporizhzhia NPP)控制權，及要求國際社會承認俄國占領的烏東領土。

此前烏克蘭聲稱輸油管因俄羅斯攻擊受損，但理應已經修復，斯洛伐克總理費佐(Robert Fico)指責是由於匈牙利反對接納烏克蘭加入歐盟，烏克蘭便將石油供應作為勒索工具；培斯科夫表示莫斯科完全同意這一評估，「事實上就是如此，沒有其他解讀方式。」

川普總統1月22日在瑞士達沃思世界經論壇與烏克蘭官方代表唔面。今年1月才接任烏克...
川普總統1月22日在瑞士達沃思世界經論壇與烏克蘭官方代表唔面。今年1月才接任烏克蘭總統澤倫斯基的總統府幕僚長一職的布達諾夫(中)將率團參與會談。(路透)
今年1月才接任烏克蘭總統澤倫斯基的總統府幕僚長一職的布達諾夫，之前是烏國軍方情報...
今年1月才接任烏克蘭總統澤倫斯基的總統府幕僚長一職的布達諾夫，之前是烏國軍方情報首長。他將參與17日開始在日內瓦的美俄烏三邊和平會談。(路透)

世報陪您半世紀

烏克蘭 俄羅斯 瑞士

上一則

健康堪慮？死亡？普亭「消失」10天 克宮發布近照闢謠

延伸閱讀

俄烏戰滿4年前夕…澤倫斯基：烏10天內獲能源軍事新援助

俄烏戰滿4年前夕…澤倫斯基：烏10天內獲能源軍事新援助
澤倫斯基：烏克蘭盟邦10天內將提供能源與軍事新援助

澤倫斯基：烏克蘭盟邦10天內將提供能源與軍事新援助
澤倫斯基開條件願簽停戰協議 魯比歐轉達川普1句話

澤倫斯基開條件願簽停戰協議 魯比歐轉達川普1句話
歐洲5國發聲明：普亭頭號政敵納瓦尼死於毒殺

歐洲5國發聲明：普亭頭號政敵納瓦尼死於毒殺

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀