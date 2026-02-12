川普施壓限5.15前完成 烏克蘭擬春季大選綁停戰公投

美國總統川普（右）去年12月28日在佛州海湖莊園會晤烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（路透）

英國金融時報報導，烏克蘭 總統澤倫斯基 計畫今年春天舉行總統大選，並綁定與俄羅斯 和平協議的公民投票。知情人士指出，美國川普政府施壓烏克蘭須在5月15日前完成這兩項投票，否則美方擬提供的安全保證可能生變。但據了解，俄烏對頓巴斯分歧仍大。另據基輔社會學國際研究所近期民調顯示，四成烏國人願割地換和平。另外，為了金援烏克蘭，歐洲議會通過900億歐元貸款。

烏克蘭與歐洲官員透露，澤倫斯基打算在俄羅斯侵烏滿4周年的2月24日，宣布將舉行總統大選及和平協議公投。知情人士透露，白宮強力施壓烏克蘭，要求烏方在今年春季完成和平談判。

若舉行選舉，將是澤倫斯基立場重大轉變。他過去多次主張，國家處於戒嚴狀態，數百萬民眾流離失所，兩成國土遭俄羅斯占領，烏克蘭無法舉行全國選舉。

一名熟悉此事的西方官員說：「烏方強烈認為，這些安排必須與澤倫斯基競選連任綁在一起。」民調顯示，澤倫斯基支持度仍高，但在戰爭疲乏與核心圈貪腐醜聞衝擊下，已不如四年前的高峰。

這些官員強調，選舉時間表和美方最後通牒都可能會因為多項因素而變動，包括是否能與俄羅斯總統普亭推進和平協議，以及澤倫斯基能否爭取到他認為公平且烏克蘭民眾能接受的協議。

目前俄烏在頓巴斯地區等關鍵領土議題仍存在重大分歧。俄國堅持取得整個頓巴斯，烏克蘭拒絕從頓巴斯撤軍。

報導指出，烏克蘭國會預期3月、4月加快修法，讓戰時也能投票；現行戒嚴規定下，烏克蘭不得舉行全國選舉。

另據紐約時報報導，基輔社會學國際研究所近期民調顯示，已有40%烏克蘭受訪者表示，將支持放棄頓巴斯地區換取安全保證；反觀2022年5月開戰初期，高達82%烏國人認為不應在任何情況放棄領土。這顯示愈來愈多烏國人正為了和平考慮割地。但過半烏克蘭人仍反對割地。

上述近期民調是在1月23至29日電訪1003名民眾做出；對烏軍撤出烏東頓巴斯交給俄國，換取美國與歐洲提供安全保證，52%受訪者認為「完全不可接受」，30%一說「雖困難但可接受」，9%說「可輕易接受」。

央廣引述法媒報導，歐洲議會(EU parliament)11日通過1項900億歐元(約1060億美元)的貸款，為在俄羅斯入侵四年後財政吃緊的基輔提供金援。

歐洲議會議員以458票贊成、140票反對，通過這筆貸款。這筆貸款旨在滿足烏克蘭2026年與2027年約三分之二的財政需求，並由歐盟共同預算作為擔保；在此前，動用被凍結的俄羅斯央行資產為烏克蘭提供援助的計畫告吹。根據該方案，烏克蘭可動用其中600億歐元，用於購買急需的武器，其餘資金將用於一般預算支持。