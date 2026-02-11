NHK：日本將加入北約援烏購武框架 助買非殺傷性裝備

日媒披露，日本將購買雷達、防彈背心等沒有殺傷能力的裝備支援烏克蘭。圖為一名烏克蘭軍人在頓巴斯地區前線附近的訓練場。（路透）

日本 自民黨在總裁高市早苗領軍下，於眾議院大選取得316席，寫下日本戰後最大選戰勝利，跨越修憲主導門檻。由於她主張將自衛隊寫入日本憲法，引來中國批評謀求軍事鬆綁，妄圖重走軍國主義邪路。據北大西洋公約組織(NATO)組織的消息人士披露，日本已經決定參加北約 為了支援烏克蘭 添購武器所成立的框架，而日本的資金將被限制用於購買沒有殺傷能力的裝備。

日本放送協會(NHK)10日報導，北約去年7月與美國成立這個框架，用於購買美國製的裝備援烏。截至目前，除了德國、荷蘭等20多個北約成員國之外，澳洲與紐西蘭等非成員國也表明參與，已提供「愛國者」防空飛彈等裝備。

NHK採訪數名北約相關人士披露，日本預計近期正式表明加入這個框架。而日本的資金將被限定支援添購沒有殺傷能力的設備與裝備，像是雷達、防彈背心等。

多個北約成員國及烏克蘭已收到日方的相關說明。一名北約相關人員表示，「即使是無殺傷力的裝備，對烏克蘭來說仍是必要的支援，而日本加入這個框架本身就具有重要意義。」

俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略將在本月24日滿4年，這場戰爭仍未見到盡頭。部分歐美國家出現所謂的「支援疲勞」，因此如何維持持續支援成為一大課題。

另據中央社報導，一場在台灣舉辦的座談會對於「日本眾議院改選，高市新時代來臨」做了局勢分析，認為此次選舉對高市早苗的重大意義在於「掙脫束縛」。

印太智庫執行長矢板明夫指出，已故前首相安倍晉三雖有修憲抱負，但受限聯合執政的公明黨立場親中，且黨內由親中派把持、施政處處受限，如今高市果斷切割公明黨，轉與對中立場強硬的日本維新會合作，擺平反對勢力，可放手推動國家正常化。

矢板明夫形容，日本戰後因缺乏軍事手段，如同只有一個肺在呼吸的「單肺國家」，無法積極運作。高市雖面臨極高修憲門檻，但預計將採取務實策略，透過修改法律與擴大憲法解釋，藉此強化國防實力。此舉旨在讓日本在二戰後，重新以「政治與軍事並重」的完整國家姿態，重返國際政治核心。

在國際局勢方面，矢板明夫認為，隨著全球將中國視為「麻煩製造者」，高市將堅定執行「親美、抗中、挺台」路線，儘管考量在中國的日僑安全與企業利益，台日現實上難以建交，但高市與美國總統川普皆屬務實派，雙方在精神與實質層面的挺台立場將不會改變，日本對亞洲的影響力也將隨之劇增。