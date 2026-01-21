基輔市長：俄羅斯攻擊能源設施後 本月約60萬人逃離

我的頻道

中央社基輔20日綜合外電報導
本月稍早俄羅斯無人機攻擊烏克蘭重要能源設施，導致全市多個地區斷電、停水與暖氣中斷。圖為基輔市中心停電，住宅大樓陷入一片黑暗。歐新社
本月稍早俄羅斯無人機攻擊烏克蘭重要能源設施，導致全市多個地區斷電、停水與暖氣中斷。圖為基輔市中心停電，住宅大樓陷入一片黑暗。歐新社

烏克蘭基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）今天告訴法新社，本月稍早俄羅斯攻擊重要能源設施後，他呼籲市民暫時撤離，至今已有50多萬人離開這座烏克蘭首都。

克里契科受訪期間，基輔空襲警報再度響起。他表示，在1月9日俄羅斯無人機與飛彈密集攻擊，導致全市多個地區斷電、停水與暖氣中斷，且氣溫驟降至攝氏零下20度後，約有60萬人聽從他的呼籲離開。

克里契科告訴法新社：「不是每個人都有機會離開這座城市，但目前人口確實已經減少。」他指出，約60萬人已從這座原本擁有約360萬人口的首都撤離。

他說：「氣溫接近零下20度，（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）正利用這一點來瓦解抵抗、讓所有人陷入沮喪，並在社會中製造緊張。」

他再次呼籲，有其他住所可去的市民暫時離開，以減輕能源網絡的負擔。

1月9日，俄羅斯發動數百架無人機與飛彈的密集攻擊，導致基輔一半的住宅建築，也就是約6000棟失去暖氣。

此後，莫斯科部隊又發動數次大規模攻擊，包括就在訪談前數小時的一次夜間攻擊，再度使基輔數十萬人失去電力、暖氣與供水。

俄羅斯軍隊2022年開始系統性攻擊烏克蘭能源設施以來，長時間停電已成常態。

但部分居民表示，現在他們每天僅有一到兩小時有電可用，甚至完全沒有電力。

●「為了生存而戰」

法新社記者在基輔目睹，由於停電，許多商店與餐廳關閉，交通號誌失靈，市內部分地區夜間公共照明全面關閉。

克里契科說：「你可以想像，如果家裡沒有電、沒有水，就無法洗澡，暖氣也不熱。情況非常危急。」

他表示：「我們正在為生存而戰，也在努力為民眾提供服務——供暖、供水與電力。」

俄羅斯 烏克蘭 無人機

