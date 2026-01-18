我的頻道

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

歐盟擬讓烏「簡易入盟」助戰後穩定 成員國憂釀裂痕

編譯中心／綜合17日電
俄羅斯近日持續攻擊烏克蘭能源設施，全國多地電力供應吃緊，基輔部分地區自上周起停電、停暖。圖／中央社
歐盟委員會正研議一項具爭議性的構想，計畫推出「精簡版」烏克蘭入盟方案，考慮允許烏克蘭在與俄羅斯和平協議框架下快速加入歐盟，但初期僅賦予「有限」會員資格，完整權利須經過過渡期並逐步取得。相關討論仍處於早期階段，目的在於向烏克蘭提供具體且可信的入盟承諾，作為戰後安全與改革的支撐。

路透16日引述外交官消息指出，2027年烏克蘭加入歐盟的構想，被納入美國、烏克蘭、歐盟的「20點和平計畫」草案，但歐盟方面認為該日期不切實際，因入盟是以實力為基礎，需國家法律調整符合歐盟標準後推進，且加入需27個成員國國會批准，通常需時多年。

報導指出，歐盟正考慮讓烏克蘭在決策權受限的情況下提前加入，例如初期無法在歐盟領導人峰會及部長理事會行使完整投票權，但可逐步取得單一市場部分准入、農業補貼及內部發展資金。歐盟官員認為，此舉有助烏克蘭在戰後獲得經濟穩定，也可能讓基輔更容易接受和平協議中涉及領土喪失的現實。

歐盟委員會官員認為，如果烏克蘭總統澤倫斯基接受和平方案中涉及割讓領土的條款，他必須以加入歐盟作為正面成果向國內說明。

自2022年2月俄烏戰爭爆發後，烏克蘭於同年6月成為歐盟候選國，入盟談判於2023年底啟動，但至今尚未完成任何一項正式章節審查歐盟官員估計，烏克蘭可能需要10年時間才能完成符合嚴格入盟標準的改革。若這次能快速加入，將改變歐盟取錄新成員制度。

然而，一名歐盟官員直言「這將很難推行」，擔憂這種「簡易入盟」的方式，將為整個歐盟帶來深遠影響。此舉已引發多數成員國和候選國的不滿，擔憂可能削弱入盟價值、影響歐盟穩定，並帶來廣泛的政治及政策風險。

也有成員國擔心，這將影響目前已接近完成入盟程序的國家，如蒙特內哥羅與阿爾巴尼亞，並引發土耳其、波士尼亞等進展較慢國家提出類似要求。

俄羅斯總統普亭過去曾表示反對烏克蘭加入北約，但未明確反對其加入歐盟。

歐盟試圖向烏克蘭提供「入盟」承諾。圖為前線烏軍。路透
歐盟 烏克蘭 俄羅斯

