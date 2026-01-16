「普亭已準備好終戰」 川普點名澤倫斯基阻礙俄烏和談

美國總統川普(右)14日表示，阻礙俄烏和平協議的人是澤倫斯基，不是俄羅斯總統普亭；圖為去年12月28日兩人在海湖莊園會面。(路透)

美國總統川普14日在白宮接受路透專訪時，點名烏克蘭 總統澤倫斯基 是俄烏和平協議的一大阻礙。他談到俄羅斯 總統普亭表示，「我認為他已經準備好達成協議，準備好結束戰爭，但烏克蘭還沒準備好達成協議。」他並稱「我們必須讓澤倫斯基總統同意」。

川普在被問及是否支持透過情報共享，為烏克蘭提供美國安全保障時，表示「如果我們做好一些事，我們會幫忙。他們和俄羅斯之間，每月損失3萬名士兵。現在，歐洲將在這方面幫助我們」。

另據港媒中通社報導，烏克蘭新任國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）14日在國會發表談話時，首度以官方身分披露烏軍面臨的嚴峻人力危機：目前估計有20萬名士兵未經許可擅離職守，另有約200萬名烏人因逃避兵役而正在被通緝。

費多羅夫坦言，烏軍長期在俄烏衝突中承受著兵力與火力雙重劣勢的壓力。俄羅斯人口規模為烏克蘭的四倍，烏軍即便在前線戰況慘烈、需堅守關鍵陣地的情況下，仍難以彌補人力缺口。關於軍中士氣低落、逃兵率居高不下的傳聞此前已在民間流傳，但此次是烏克蘭官員首次以具體數據揭示問題的嚴重程度。

烏克蘭現行法律要求所有18至60歲男性向軍方登記並隨身攜帶證明文件，其中25至60歲男性被列為動員對象。儘管戒嚴令明確禁止23至60歲符合服役資格的男性離境，仍有數以萬計人員通過非法途徑外逃，進一步加劇兵力緊張。

報導指出，值得關注的是，費多羅夫並非傳統軍事背景出身。過去6年，他一直致力於通過數字化與人工智能（AI）提升烏政府效率，此次被總統澤連斯基委以重任，正是期望其能為這支兵力吃緊、資金不足的軍隊注入現代化思維。