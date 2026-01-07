我的頻道

海南島宣傳免稅 自稱全球最大遭質疑掛羊頭賣狗肉

慶祝馬杜洛落網之際 數十萬委內瑞拉移民仍面臨遣返

巴黎峰會 美國首度支持盟友對烏克蘭安全承諾

中央社巴黎6日綜合外電報導
支持烏克蘭的「志願者聯盟」峰會6日在法國巴黎舉行。美聯社
支持烏克蘭的「志願者聯盟」峰會6日在法國巴黎舉行。美聯社

美國今天首度表態，支持1個多國聯盟在共同提供烏克蘭安全保障的立場。聯盟領導人表示，這項安全保障將含一項具約束力的承諾，即俄羅斯若再次發動攻擊，各國將支持烏克蘭。

路透報導，這項誓言是「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）這個主要由歐洲國家組成的組織，在法國巴黎召開峰會時提出的，意在為基輔提供定心丸，好讓其在與莫斯科商議停火協議時無後顧之憂。俄羅斯對烏克蘭的侵略並非單一事件，早在2022年全面入侵前，便於2014年併吞克里米亞。

今天「志願者聯盟」峰會與過去幾場會議不同之處在於，這次與會者包含美國特使威科夫（Steve Witkoff）、美國總統川普（Donald Trump）女婿庫許納（Jared Kushner）、美國駐歐洲最高將領格林克維奇（Alexus Grynkewich），且格林克維奇已於前一天與歐洲各國軍事首長討論安全保障細節。

曾主導與俄談判的威科夫會後表示，川普「堅定支持安全協議」。

在與法、德、英、烏領袖一同舉行的聯合記者會上，威科夫說：「這些安全協議的設計，就是為了嚇阻任何攻擊、任何對烏克蘭的進一步攻擊。如果真的遭遇攻擊，也會發揮防禦作用，這兩者都會做到，牢固程度前所未見。」

庫許納指出，烏克蘭若要達成最終協議，「必須確保協議達成後是安全的，擁有強大的嚇阻力以及實質的後盾，以確保此事不再重演」。

此外，「志願者聯盟」領袖發布的聲明還指出，盟國將參與由美國主導的停火監控與驗證機制。官員們表示，這項機制預計動用的是無人機、感測器及衛星，而非美國部隊。

「志願者聯盟」的這份聲明雖未獲美國明確背書，且相關內容比先前草案淡化許多，特別是移除了有關以美國之力支援烏克蘭多國部隊的措辭。然而，歐洲官員仍高度肯定美國特使團的參與和強而有力的評論，認為這證明了華府是這個安全架構的後盾。

俄烏戰爭打了近4年，終結戰事的談判工作自去年11月以來進展加快。然而，美國原先提出的和平方案因含俄羅斯主要訴求、引發烏方爭取修改以來，俄方迄今未表現出讓步意願。

烏國盟友設想的和平協議因附帶安全保障，也未獲俄方公開示意將予以接受。俄方過去曾拒絕任何北大西洋公約組織（NATO）成員國在烏克蘭境內部署部隊。

直到不久之前，烏克蘭多數盟友開出的承諾，還多著重在提供援助給烏軍，並對1支國際保障部隊提供某種的貢獻。

但如今重點已轉往具法律約束力的安全保障，若莫斯科再次發動攻擊，將伸出援手。外交官員指出，發動軍事回應的可能性，恐怕會在多個歐洲國家引發激烈討論。

「志願者聯盟」領袖聲明表示：「這些承諾可能包括動用軍事能力、情報及後勤支援、外交行動與加強制裁。」聲明並補充，將進一步「完成具約束力的承諾」。

出席這場會議的歐洲領袖包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）及義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。他們強調，這份聲明展現出歐洲與美國再度團結、協力援助烏克蘭。

領袖聲明亦承諾，歐洲將主導成立「烏克蘭多國部隊…協助重建烏軍，並支援嚇阻」，且「美國將提供建議支持」。

此外，法國與英國已簽署意向聲明，計劃俄烏達成停火後將部署多國部隊。馬克宏表示，這可能涉及派遣數千名法軍；施凱爾則強調，這將為英法及夥伴部隊在烏克蘭領土執行任務建立法律架構，協助防衛烏克蘭空域與海域。

美國特使威科夫（Steve Witkoff，左）和庫許納（Jared Kushn...
美國特使威科夫（Steve Witkoff，左）和庫許納（Jared Kushner，右）出席「志願者聯盟」峰會後，召開記者會。歐新社

烏克蘭 俄羅斯 馬克宏

美官員揭密：馬杜洛夫婦急逃進鋼鐵密室才撞傷頭

烏克蘭簽巴黎聲明 英法擬在烏設軍事中心 德有意部署軍隊

川普再發覬覦格陵蘭言論 歐洲領袖聯合聲明挺丹麥

英相支持丹麥捍衛格陵蘭 歐盟籲美尊重領土完整原則

英相施凱爾重申擁護國際法 事實未完整前避譴責美方

