捷克眾議長稱烏吞資金、籲遠離歐盟惹議 引撤職聲浪

中央社記者劉郁葶布拉格5日專電
捷克眾議長岡村富夫（Tomio Okamura）。路透
捷克眾議長岡村富夫在新年演說中，聲稱烏克蘭「吞噬捷克人民的資金」，並警告捷克應遠離歐盟，避免被捲入「第三次世界大戰」。此番言論在捷克政壇掀起反彈聲浪，反對派更要求表決撤換其眾議長職位。

在新政府上任不到一個月之際，捷克眾議院議長岡村富夫（Tomio Okamura）的言論，便在捷克政壇引起重大爭議。

岡村富夫在1日新年致詞中表示，在新的捷克政府領導之下，將不再向烏克蘭提供任何資金。他將烏克蘭描繪成一個腐敗、由小偷組成的國家，吞噬「本應屬於捷克人民的資金」。

他同時聲稱，捷克應該「跳下布魯塞爾這班列車」，因為這班列車正駛向第三次世界大戰，儘管美國總統已對此提出警告。

這番言論引發捷克反對派政黨的強烈不滿，並希望就撤換岡村富夫眾議長職務舉行表決。

此外，岡村富夫的言論也引起烏克蘭駐捷克大使茲瓦里奇（Vasyl Zvarych）的憤怒，他形容這番言論具冒犯性、充滿仇恨，且受到俄羅斯宣傳的影響。

茲瓦里奇說：「岡村富夫針對我的同胞，與烏克蘭經民主選舉產生的領導層所使用的措辭，既失禮又完全不可接受。這些言論違背民主社會的原則，也違背捷克作為一部分歐洲共同體所建立的價值觀。」

茲瓦里奇表示，他期望捷克國家機構與公民社會能評估這些言論，以及它們是否與岡村富夫所擔任的高層憲政職位相符。

針對此事，總統帕維爾（Petr Pavel）表示，他希望與總理進行討論。「眾議長，這位國家第三高憲政官員的言論，不僅在我國公民之間，也在國外、在我們的盟友與夥伴之間引發關切。」

帕維爾強調，外交與安全政策的協調，是捷克作為可靠夥伴之信譽基礎。

總理巴比斯（Andrej Babiš）僅對這場爭議性演說做出簡短回應，表示岡村富夫主要是在對自己的選民說話。

外交部長馬欽卡（Petr Macinka）表示，他不認為外國大使公開評論捷克最高憲政官員之一的言論是恰當的。「如果任何外交使團有所保留或疑問，都有標準的外交管道可循。然而，捷克政治是捷克公民與其民選代表的事。」

外交部於4日證實，馬欽卡已要求與茲瓦里奇會面，以釐清相關事宜。在外交上，「召見」通常是作為抗議或東道國對大使所代表國家的嚴重關切。捷克外交部發言人維爾納洛娃（Mariana Wernerová）表示，這次會面並非正式的「召見」。

與此同時，捷克政府中實力最強的政黨「不滿公民行動黨」（ANO）已明確表示，執政聯盟不會支持撤換岡村富夫的眾議長職務。

財政部長基列羅娃（Alena Schillerová）表示，雖然她本人不會使用岡村富夫那樣強烈的措辭，但烏克蘭大使對這場演說的反應過度。「我認為茲瓦里奇呼籲公民社會的那一段，真的越界了。」

副總理哈夫里查克（Karel Havlíček）也呼應此看法，形容反對派提出撤換岡村富夫的提案是「歇斯底里的反應」。

