川普轟普亭「殺了太多人」 美歐6日在巴黎商烏戰後安保案

俄羅斯襲擊烏克蘭東北部哈爾科夫居民區，救援人員4日繼續在哈爾科夫市中心救援。（歐新社）

俄烏戰事接近4年，烏克蘭 總統澤倫斯基表示，美國談判代表與歐洲各國領袖將於6日在巴黎共商戰後為烏克蘭提供安全保證的最新方案；美國總統川普也罕見公開表達對俄羅斯 總統普亭 的不滿，直言：「我不滿意普亭，他殺了太多人。」

根據烏克蘭軍方最新消息，烏克蘭軍隊4日與俄羅斯軍隊在前線不同地區發生191次衝突。俄羅斯國防部也表示，俄羅斯防空系統一晚在俄羅斯境內擊落了90架烏克蘭無人機。

綜合彭博社、BBC報導，澤倫斯基3日邀請主要盟友的國安顧問，就安全保證及經濟支援舉行磋商，美國代表威科夫（Steve Witkoff）及總統川普女婿庫什納（Jared Kushner）遙距參與。澤倫斯基並透露，烏克蘭有意在本月底或之前於美國舉行一次領袖級會面。

另一方面，川普3日在針對拘捕委內瑞拉總統馬杜洛行動舉行的記者會上，對俄羅斯總統普亭的持續軍事行動表達不滿。彭博社報導，川普表示：「我原以為最容易解決的會是俄羅斯與烏克蘭的問題，但事實並非如此。」並且罕見公開表達對普亭的不滿：「我對普亭不太滿意，他殺了太多人。」

川普提到，他上任第一天就承諾要結束烏俄戰爭，但現實遠比想像困難。

另據新華社報導，俄羅斯國防部4日夜間通報稱，俄境內多地在7小時內遭遇253架烏克蘭固定翼無人機襲擊，俄境內部分機場因此臨時管制，暫停航班起降。

當日早些時候，俄聯邦航空運輸署發佈消息說，莫斯科的多莫傑多沃機場、伏努科沃機場、茹科夫斯基機場，以及雅羅斯拉夫爾州的雅羅斯拉夫爾機場和下諾夫哥羅德州的下諾夫哥羅德機場均因無人機襲擊威脅實行臨時管制。目前，部分機場的臨時管制已經取消。