俄軍壓境 烏克蘭強制撤離札波羅熱、第聶伯羅前線居民

一架BM-21多管火箭系統2日在烏克蘭扎波羅熱地區朝俄軍陣地發射火箭彈。美聯社

烏克蘭 官員今天指出，由於俄羅斯軍隊持續推進，烏克蘭已下令將札波羅熱（Zaporizhzhia）與第聶伯羅（Dnipropetrovsk）前線地區的數千名兒童及他們的父母撤離。

法新社報導，負責重建事務的烏克蘭副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）在Telegram上表示：「由於安全情勢嚴峻，當局決定強制撤離札波羅熱與第聶伯羅地區44個前線定居點3000多名兒童及他們的父母。」

庫列巴說，撤離行動也正在北部的切爾尼戈夫地區（Chernihiv）持續進行，這個地區與白俄羅斯 接壤，近期也成為俄軍砲擊的目標。

他表示：「自6月1日以來，已有15萬人從前線撤離至較安全的區域，其中有將近18000名兒童，以及5000多名行動不便者。」

自2022年2月入侵烏克蘭以來，俄軍持續在工業重鎮第聶伯羅緩慢推進。

在南部的札波羅熱，俄軍推進行動雖不如戰事激烈的烏東頻繁，但近幾個月來有加快趨勢。

2022年9月，俄羅斯宣稱正式併吞札波羅熱、頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克 （Lugansk）與赫松（Kherson）等地區，但實際上並未完全控制這些地區的全部領土。