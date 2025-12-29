烏國鐵路網成俄軍目標 今年遭攻擊1100次

俄軍攻擊目標鎖定烏克蘭基礎設施，圖為基輔市區的民房樓宇27日被炸全毀。(美聯社)

烏克蘭 國營鐵路公司(Ukrzaliznytsia)表示，俄羅斯 今年已襲擊其基礎設施超過1100次，大致相當於2023年和2024年攻擊次數總和，攻擊目標包括列車、控制塔、車庫，以及鐵路橋梁與為鐵路系統供電的變電站。自入侵以來，烏國鐵路網受到的攻擊已造成58億美元損失，而修復成本將遠高於此。

華爾街日報報導，烏克蘭鐵路公司總裁佩爾佐夫斯基(Oleksandr Pertsovsky)說「這是一場針對鐵路的戰爭，是一場蓄意、有組織、精心策畫且集中力量阻止鐵路系統運行的行動，鏈條上幾乎每一個環節都成了攻擊目標。」俄方則稱打擊目標是烏克蘭的軍工企業、支援其營運的能源設施，以及用於軍事用途的港口基礎設施，否認以火車站和售票處等民用區域為目標。

事實上在戰爭初期，是烏軍先摧毀了所有與俄羅斯相連的鐵路，防止俄軍利用鐵路運輸軍事裝備；俄羅斯則刻意避之，免得占領烏克蘭後還要重建鐵路。如今俄國施壓烏克蘭接受苛刻的和平條件，鐵路成了首要打擊目標。

烏克蘭鐵路公司是全國最大的國營企業，約有18萬名員工，雖然約四分之一已經移民、參軍或傷亡。該公司仍表示正竭盡所能確保營運安全並保護員工。佩爾佐夫斯基說，進入南部赫松(Kherson)的火車司機如今必須戴上安全盔；列車車頂加裝反無人機 干擾器；許多變電站也以混凝土包覆，以減輕衝擊。

烏克蘭東部小鎮洛佐瓦(Lozova)的龐大建築群構成歐洲最密集鐵路網之一，也是關鍵物流節點，車站只是其中一部分，能採取的防護措施終究有限。如8月5日，40多歲的售票員斯米(Nadiya Smyi)正值夜班，十多架俄羅斯無人機突襲車站，她朝避難所跑去，但門被爆炸衝擊波卡住。她趴倒在地，第二次攻擊炸噴大量玻璃碎片，不少嵌入她的腿部，經過六周治療後她已重返職位，但行走仍十分吃力。

佩爾佐夫斯基表示該公司不會被俄羅斯的襲擊嚇倒，堅稱將繼續尋找新方法來應對威脅，「這是保護國家後勤的一場持久戰……無論有多困難，我們都會繼續連接這個國家。」