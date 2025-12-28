我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

澤倫斯基赴美前過境加拿大 獲25億經濟援助

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基(右)訪美途中先在加拿大停留，會晤加國總理卡尼。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基(右)訪美途中先在加拿大停留，會晤加國總理卡尼。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基27日在前往美國途中，先訪問加拿大，在哈利法克斯會見加拿大總理卡尼(Mark Carney)。澤倫斯基此行是前來美國與川普總統會晤，旨在結束俄烏戰爭的談判。

在澤倫斯基啟程前往美國前，卡尼對記者表示：「在澤倫斯基總統的領導下，我們具備了實現公正持久和平的條件和可能性。」卡尼也宣布將向烏克蘭追加25億美元的經濟援助。

加拿大總理辦公室發布，這筆新援助中約有16億美元將以貸款擔保的形式提供給世界銀行旗下的國際復興開發銀行和歐洲復興開發銀行。剩餘的援助包括為國際貨幣基金組織提供更多貸款。

澤倫斯基這次訪問加拿大是在他26日與卡尼通電話之後。澤倫斯基在聲明中表示，他向總理匯報了「我們與美國為結束烏克蘭戰爭所做外交努力的進展情況」。這場戰爭是俄羅斯於2022年2月24日入侵烏克蘭後爆發的。

澤倫斯基預計28日(周日)拜訪川普位於佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園住所，與川普討論一項包含20個要點的和平計畫。他也計畫與川普討論領土問題，這是結束俄烏戰爭談判的主要障礙。

澤倫斯基在WhatsApp的媒體聊天群組中透露，烏克蘭與美國間的安全保證協議「幾近完成」，而20點和平計畫的草案也已完成90%。

澤倫斯基告訴美國新聞網站Axios，美國提供了一份為期15年、可續簽的安全保證協議，但基輔方面希望期限能更長。

澤倫斯基也在媒體聊天群組表示，他在加拿大停留期間會與歐盟領袖視訊會談，隨後再與川普會面。

澤倫斯基出發前在基輔告訴記者，他和川普將討論烏克蘭的安全保障問題。他還表示，雙方將討論一項「經濟協議」，但補充說，他無法確認「最終是否會達成任何協議」。

澤倫斯基 烏克蘭 川普

上一則

川澤會前遭俄空襲 烏克蘭基輔數十萬人寒冬斷電停暖

下一則

政變後首大選被斥「固權」騙局 緬軍政府：國際意見不重要

延伸閱讀

川澤會前下馬威 俄軍大規模夜襲基輔警報響10小時 普亭還嗆1句話

川澤會前下馬威 俄軍大規模夜襲基輔警報響10小時 普亭還嗆1句話
加拿大總理卡尼會澤倫斯基 承諾援烏25億加幣助重建

加拿大總理卡尼會澤倫斯基 承諾援烏25億加幣助重建
川普籲司法部 公布與艾普斯坦案有關民主黨人士

川普籲司法部 公布與艾普斯坦案有關民主黨人士
澤倫斯基赴美過境加拿大 將與歐盟領袖視訊會談

澤倫斯基赴美過境加拿大 將與歐盟領袖視訊會談

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測

AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測