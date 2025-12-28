澤倫斯基赴美前過境加拿大 獲25億經濟援助

烏克蘭總統澤倫斯基(右)訪美途中先在加拿大停留，會晤加國總理卡尼。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 27日在前往美國途中，先訪問加拿大，在哈利法克斯會見加拿大總理卡尼(Mark Carney)。澤倫斯基此行是前來美國與川普 總統會晤，旨在結束俄烏戰爭的談判。

在澤倫斯基啟程前往美國前，卡尼對記者表示：「在澤倫斯基總統的領導下，我們具備了實現公正持久和平的條件和可能性。」卡尼也宣布將向烏克蘭追加25億美元的經濟援助。

加拿大總理辦公室發布，這筆新援助中約有16億美元將以貸款擔保的形式提供給世界銀行旗下的國際復興開發銀行和歐洲復興開發銀行。剩餘的援助包括為國際貨幣基金組織提供更多貸款。

澤倫斯基這次訪問加拿大是在他26日與卡尼通電話之後。澤倫斯基在聲明中表示，他向總理匯報了「我們與美國為結束烏克蘭戰爭所做外交努力的進展情況」。這場戰爭是俄羅斯於2022年2月24日入侵烏克蘭後爆發的。

澤倫斯基預計28日(周日)拜訪川普位於佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園住所，與川普討論一項包含20個要點的和平計畫。他也計畫與川普討論領土問題，這是結束俄烏戰爭談判的主要障礙。

澤倫斯基在WhatsApp的媒體聊天群組中透露，烏克蘭與美國間的安全保證協議「幾近完成」，而20點和平計畫的草案也已完成90%。

澤倫斯基告訴美國新聞網站Axios，美國提供了一份為期15年、可續簽的安全保證協議，但基輔方面希望期限能更長。

澤倫斯基也在媒體聊天群組表示，他在加拿大停留期間會與歐盟領袖視訊會談，隨後再與川普會面。

澤倫斯基出發前在基輔告訴記者，他和川普將討論烏克蘭的安全保障問題。他還表示，雙方將討論一項「經濟協議」，但補充說，他無法確認「最終是否會達成任何協議」。