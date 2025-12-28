川澤會前遭俄空襲 烏克蘭基輔數十萬人寒冬斷電停暖

我的頻道

編譯中心／綜合報導
基輔遭到俄國無人機和飛彈的大規模襲擊，造成全市斷電。圖為基輔的餐館用自備發電機發電。(路透)
俄羅斯27日動用數百枚飛彈和無人機襲擊基輔及其郊區，襲擊持續了整個上午，基輔的空襲警報持續了近10個小時。當局稱，這波攻擊有兩人喪生，至少46人受傷，並造成數十萬人在寒冬裡斷電停暖。

澤倫斯基將俄方此次大規模夜間襲擊──據稱動用了約500架無人機和40枚飛彈，導致首都部分地區斷電斷暖──描述為俄羅斯對華盛頓斡旋的和平努力的回應。

澤倫斯基說，俄軍「無意結束戰爭，並試圖利用各種機會，讓烏克蘭承受更大苦難，同時加大對世界其他國家的壓力」。

烏克蘭空軍27日凌晨發布全國空襲警報，表示多個地區上空出現無人機和飛彈，根據現場報導，暗夜傳出的劇烈爆炸聲響，有的伴隨劃破夜空的橙色亮光。

基輔州長卡拉什尼克(Mykola Kalashnyk)表示，該州有一名47歲婦女死亡。他說：「截至今天上午，基輔州左岸局部地區仍無電可用，目前還有超過32萬用戶停電。」

基輔市長克里契科(Vitaliy Klitschko)說：「目前首都已有19人受傷，其中11人住院治療。」他表示，2600棟住宅大樓以及數百間幼兒園、學校和社會機構已經無法供暖。

莫斯科市長謝爾蓋．索比亞寧周六表示，俄羅斯防空部隊擊落了八架飛往莫斯科的無人機。

無人機 俄羅斯 澤倫斯基

