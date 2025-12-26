俄媒：普亭稱不排斥與烏克蘭交換領土 但他要整個頓巴斯

我的頻道

中央社莫斯科26日綜合外電報導
俄羅斯主要報紙之一「工商日報」報導，俄國總統普亭24日告訴幾名俄國最重要企業家，他可能不排斥將俄方控制的烏克蘭領土其中一些部分提出來交換，但他要整個頓巴斯地區。

路透報導，「工商日報」（Kommersant）的克里姆林宮特派記者柯列斯尼可夫（Andrei Kolesnikov）在報導中說，普亭（Vladimir Putin）當晚在克宮會見這些企業家時「聲稱，俄方依舊準備做出他在（美國阿拉斯加州的）安克拉治（Anchorage）（談判時）所做的讓步。換句話說，『頓巴斯（Donbas）是我們的』」。

柯列斯尼可夫寫道，普亭基本上想要整個頓巴斯，至於其他烏克蘭地區，「俄方不排除局部領土交換的可能性」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）24日發布新聞稿，指烏方與美國代表上週末在美國邁阿密的會談，已更接近敲定1份關於和平的20點計畫；但有關要求烏克蘭將頓巴斯仍受其控制的區域放棄，以及目前受俄軍控制的烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠未來如何處置，雙方並未取得共識。

俄羅斯「工商日報」稱，普亭與企業家會面時透露，俄美雙方討論到兩國共同管理這座歐洲最大核電廠，且美國曾對在札波羅熱電廠附近進行加密貨幣挖礦表達興趣，但認為烏克蘭應享有部分供電。

烏克蘭 普亭 核電廠

