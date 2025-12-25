我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

乾洗髮成分是玉米澱粉 醫：只能看起來不油 不具洗淨力

中國對美稀土出口留下2伏筆 2026年恐觸發新一輪衝突

烏美20點和平草案曝光 僅領土與核電廠控制權未談攏

中央社／基輔24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）首度概述烏克蘭與美國討論的20點和平計畫草案要點。他表示，該提案可能成為未來結束與俄羅斯戰爭的協議基礎。

路透報導，在經歷數週的談判，修改先前被認為支持許多俄羅斯主要訴求的28點草案後，澤倫斯基表示，多數立場已大幅靠攏。澤倫斯基指出，烏克蘭與美國在兩個關鍵點上仍未達成共識：領土與札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的控制權。他呼籲與美國總統川普進行會談，以解決這些分歧。

以下是澤倫斯基今天揭露、並由其辦公室發布的提案草案要點。

1.重申烏克蘭主權。

2.本項旨在促成俄烏間簽署全面且無異議的互不侵略協議。為維護長久和平，將建立監督機制，利用太空無人監控技術監督接觸線，及早通報違規並化解衝突

3.烏克蘭將獲得有力的安全保障。

4.烏克蘭將保持現有的80萬人武裝部隊規模。此前美方草案曾要求烏克蘭縮減軍隊規模。

5.美國、北大西洋公約組織（NATO）及歐洲各國將向烏克蘭提供與北約創始條約第5條集體防禦條款相當的安全保障。

6.俄羅斯將在所有必要法律及批准文件中正式確立對歐洲與烏克蘭的不侵略政策，包括在俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）以壓倒性多數票通過批准。

7.烏克蘭將在明確規定的日期正式成為歐盟成員國。此外，烏克蘭也將獲得歐洲市場的短期優惠准入權。

8.烏克蘭將獲得強大的全球發展方案，具體內容將在另一份關於投資與未來繁榮的協議中訂定。

9.將設立數項基金，用於經濟復甦、受損地區與區域的重建，以及人道主義問題。目標是籌集8000億美元，協助烏克蘭充分發揮潛力。

10.烏克蘭將加快與美國達成自由貿易協定（FTA）的進程。澤倫斯基表示，美方立場是，如果華府給予烏克蘭自由貿易准入權，其目標是向俄羅斯提供類似的條款。

11.烏克蘭將確認依「禁止核子擴散條約」，保持非核國地位。

12.關於札波羅熱核電廠，澤倫斯基坦言烏克蘭與美國仍未達成共識。這座歐洲最大核電廠位於現由俄軍控制、接近前線的地區。

澤倫斯基指出，美方提議由烏克蘭、美國與俄羅斯共同運營電廠，各方在合資企業中持股均等，由美國擔任主要管理者；基輔則反對納入俄方，主張建立美烏各占一半股權的合資模式，由烏克蘭獲取半數電力，另一半則全權交由美國獨立調度。

13.烏克蘭和俄羅斯承諾在學校及社會各領域推行教育計畫，促進對不同文化的理解與包容，消除種族歧視與偏見。烏克蘭將落實歐盟關於宗教寬容及保護少數民族語言的規定。

14.領土問題：澤倫斯基表示，這是最複雜且尚未解決的議題。俄羅斯要求烏克蘭從東部頓內茨克州（Donetsk）仍由烏方控制的領土撤軍，而基輔則希望在現有戰線停火。華府提出在烏方控制的頓內茨克州部分地區設置非軍事區及自由經濟區的方案。

15.在就未來領土安排達成協議後，俄羅斯與烏克蘭均承諾不以武力改變這些協議。

16.俄羅斯不得妨礙烏克蘭使用第聶伯河（Dnipro River）及黑海進行商業活動。雙方將另行簽署海事協議與准入協議，內容涵蓋航行與運輸自由。位於第聶伯河入海口的金伯恩沙嘴（Kinburn Spit）將實施非軍事化。

17.將設立人道委員會以解決懸而未決的問題：

a. 根據「全部交換」原則，交換所有剩餘的戰爭俘虜。

b. 送回所有平民被拘留者及人質，包括兒童。

c. 將制定相關措施，以紓解衝突受害者的痛苦。

18.烏克蘭必須在協議簽署後盡快舉行選舉。

19.該協議具有法律約束力，協議的執行將由和平委員會監督與保障，由川普總統擔任主席。烏克蘭、歐洲、北約、俄羅斯及美國將參與此機制。若有違約行為，將實施制裁。

20.一旦各方達成協議，全面停火將立即生效。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

義大利總理聖誕談話 稱過去一年難熬但「明年會更糟」

下一則

南韓核潛艦剛有新進度 北韓隔日公布金正恩指導核潛工程

延伸閱讀

俄官方民調：大多數俄羅斯人預計俄烏戰爭2026年結束

俄官方民調：大多數俄羅斯人預計俄烏戰爭2026年結束
澤倫斯基公布美烏和平計畫 納烏訴求但領土爭議仍棘手

澤倫斯基公布美烏和平計畫 納烏訴求但領土爭議仍棘手
美俄佛州新一輪俄烏和談對話 澤倫斯基促對俄加壓

美俄佛州新一輪俄烏和談對話 澤倫斯基促對俄加壓
澤倫斯基：代表團赴美 協商和平計畫與安全保障

澤倫斯基：代表團赴美 協商和平計畫與安全保障

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗（左）10月31日與中國國家主席習近平（右）在APEC高峰會上見面。（路透）

反擊中國大使批高市 日媒：中國下令北京餐廳竊聽日大使

2025-12-22 12:04

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列