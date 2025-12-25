澤倫斯基態度軟化 擬建烏東非軍事區 俄仍堅持完全控制

我的頻道

編譯中心／綜合24日電
烏克蘭民眾24日在哈爾科夫市中心慶祝平安夜。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基23日說，為促成與俄國的和平協議，擬將烏軍由基輔控制的頓內次克東部後撤，並成立非軍事區，條件是俄國也須將頓內次克同樣範圍內的俄軍撤出。

綜合媒體報導，這是澤倫斯基對頓內次克領土問題的最具體提案，顯示他願意就此妥協。不過，由於俄國堅持完全控制頓內次克，俄國總統普亭宣稱烏軍若不撤離，俄軍就把當地打下來。這顯示俄烏雙方仍有巨大分歧。

在這張俄羅斯國防部新聞處11日提供的影片截圖中，俄軍士兵在烏克蘭頓內次克州希維爾...
針對頓內次克控制權，俄國最初提議用烏克蘭其他被俄軍控制領土，交換頓內次克尚未遭俄軍占領區，卻遭烏克蘭以不能割讓任何未被占領領土為由拒絕。俄國與美國11月提出的方案，也建議烏軍自頓內次克後撤，成立中立非軍事緩衝區。

澤倫斯基版草案則將非軍事區擴大，俄烏均自控制區撤出，未來由國際部隊進駐緩衝區，並將非軍事區內的俄烏隔開。

澤倫斯基說，如果烏克蘭準備從其控制的頓內次克地區撤退5公里、10公里或40公里，那麼俄國也必須「相應地撤退5公里、10公里或40公里」。

澤倫斯基還說，設立非軍事區須經全民公投批准。

這項提案是美烏20點和平計畫之一部分，內容涵蓋領土安排、防止俄國再次入侵的安全保障及戰後重建計畫。澤倫斯基說美國正向俄國提交新草案，最快24日能獲得對方回應。

澤倫斯基說，計畫各項要點「大部分反映烏美共同立場」，但紐約時報指出，美烏對於頓內次克烏克蘭控制區的歸屬，以及俄國占領的札波羅熱核電廠控制權兩項問題上無法形成共識。

計畫還說烏克蘭將在和平協議簽署後儘快舉行大選。澤倫斯基任期原於去年5月到期，因俄國入侵實施戒嚴而延長。

至於澤倫斯基稱非軍事區為「自由經濟區」，是迎合川普的商業思維，以及利用豐富礦產資源吸引美企。其他包括烏軍在承平時期維持80萬兵力並由西方提供資金，成立由歐洲30國組成的「自願者聯盟」進行軍事支援，及美國雙邊安全保證。

烏克蘭軍方23日表示，已自飽受戰火蹂躪的東部城鎮希維爾斯克（Siversk）撤出部隊。與此同時，俄羅斯軍隊正發動攻勢，進一步威脅烏東防禦體系的關鍵城市。

路透與紐約時報報導，希維爾斯克失守將加大烏軍在該區其餘防線的壓力，並且讓俄軍得以進逼以西約30公里的戰略重鎮斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。斯拉夫揚斯克是烏東頓巴斯地區所謂「堡壘帶」城市群的北部支點之一，俄方已經要求烏方在結束戰爭前交出該地區。

全俄羅斯民調研究中心（VTsIOM）24日公布的調查顯示，多數俄羅斯人預計2026年將結束與烏克蘭的戰爭。

綜合路透與烏克蘭「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，根據全俄羅斯民調研究中心調查，過半數的俄羅斯人（55%）預計對烏克蘭的戰爭將於2026年結束，並且希望回歸「正常生活」。

