澤倫斯基態度軟化 擬建烏東非軍事區 俄仍堅持完全控制

烏克蘭民眾24日在哈爾科夫市中心慶祝平安夜。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 23日說，為促成與俄國 的和平協議，擬將烏軍由基輔控制的頓內次克東部後撤，並成立非軍事區，條件是俄國也須將頓內次克同樣範圍內的俄軍撤出。

綜合媒體報導，這是澤倫斯基對頓內次克領土問題的最具體提案，顯示他願意就此妥協。不過，由於俄國堅持完全控制頓內次克，俄國總統普亭宣稱烏軍若不撤離，俄軍就把當地打下來。這顯示俄烏雙方仍有巨大分歧。

在這張俄羅斯國防部新聞處11日提供的影片截圖中，俄軍士兵在烏克蘭頓內次克州希維爾斯克手持俄羅斯國旗和部隊旗幟。(美聯社)

針對頓內次克控制權，俄國最初提議用烏克蘭其他被俄軍控制領土，交換頓內次克尚未遭俄軍占領區，卻遭烏克蘭以不能割讓任何未被占領領土為由拒絕。俄國與美國11月提出的方案，也建議烏軍自頓內次克後撤，成立中立非軍事緩衝區。

澤倫斯基版草案則將非軍事區擴大，俄烏均自控制區撤出，未來由國際部隊進駐緩衝區，並將非軍事區內的俄烏隔開。

澤倫斯基說，如果烏克蘭準備從其控制的頓內次克地區撤退5公里、10公里或40公里，那麼俄國也必須「相應地撤退5公里、10公里或40公里」。

澤倫斯基還說，設立非軍事區須經全民公投批准。

這項提案是美烏20點和平計畫之一部分，內容涵蓋領土安排、防止俄國再次入侵的安全保障及戰後重建計畫。澤倫斯基說美國正向俄國提交新草案，最快24日能獲得對方回應。

澤倫斯基說，計畫各項要點「大部分反映烏美共同立場」，但紐約時報指出，美烏對於頓內次克烏克蘭控制區的歸屬，以及俄國占領的札波羅熱核電廠控制權兩項問題上無法形成共識。

計畫還說烏克蘭將在和平協議簽署後儘快舉行大選。澤倫斯基任期原於去年5月到期，因俄國入侵實施戒嚴而延長。

至於澤倫斯基稱非軍事區為「自由經濟區」，是迎合川普的商業思維，以及利用豐富礦產資源吸引美企。其他包括烏軍在承平時期維持80萬兵力並由西方提供資金，成立由歐洲30國組成的「自願者聯盟」進行軍事支援，及美國雙邊安全保證。

烏克蘭軍方23日表示，已自飽受戰火蹂躪的東部城鎮希維爾斯克（Siversk）撤出部隊。與此同時，俄羅斯軍隊正發動攻勢，進一步威脅烏東防禦體系的關鍵城市。

路透與紐約時報報導，希維爾斯克失守將加大烏軍在該區其餘防線的壓力，並且讓俄軍得以進逼以西約30公里的戰略重鎮斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。斯拉夫揚斯克是烏東頓巴斯地區所謂「堡壘帶」城市群的北部支點之一，俄方已經要求烏方在結束戰爭前交出該地區。

全俄羅斯民調研究中心（VTsIOM）24日公布的調查顯示，多數俄羅斯人預計2026年將結束與烏克蘭的戰爭。

綜合路透與烏克蘭「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，根據全俄羅斯民調研究中心調查，過半數的俄羅斯人（55%）預計對烏克蘭的戰爭將於2026年結束，並且希望回歸「正常生活」。