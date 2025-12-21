我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因

中國巨型使館倫敦建案待決 北京在英外交足跡引關注

普亭願與馬克宏對話磋商烏克蘭和平 法國總統府表歡迎

中央社巴黎21日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國總統馬克宏(右)2017年帶俄國總統普亭參觀凡爾賽宮。(美聯社)
法國總統馬克宏(右)2017年帶俄國總統普亭參觀凡爾賽宮。(美聯社)

針對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）表態願意與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對話，法國總統府今天對此表示歡迎。此前，馬克宏表示，歐洲應再次與俄羅斯接觸，以推動結束烏克蘭戰爭。

法新社報導，艾里賽宮（Elysee Palace）表示：「法國方面歡迎克里姆林宮（Kremlin）公開同意展開對話的立場。我們將在未來幾天內決定最佳的推進方式。」

法國總統府強調，任何與俄羅斯的對話，都將在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及歐洲盟友完全知情的情況下進行，其目標仍是為烏克蘭爭取「穩固且持久的和平」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）先前表示，普亭在俄羅斯國營通訊社「俄羅斯新聞社」（RIA Novosti）今天刊出的專訪中，「表達了與法國總統展開對話的意願」。

馬克宏本周稍早表示，他認為歐洲應重新與普亭接觸，而不是讓美國單方面主導烏克蘭和平談判，以結束這場自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的衝突。

俄羅斯 烏克蘭 馬克宏

上一則

日民調：近6成認「台灣有事」言論影響經濟 但不認為失言

下一則

大阪世博爆紅「洗澡機」 平價版不到1萬 明年開賣

延伸閱讀

美俄佛州新一輪俄烏和談對話 澤倫斯基促對俄加壓

美俄佛州新一輪俄烏和談對話 澤倫斯基促對俄加壓
73歲普亭罕見承認戀愛中 外界猜是18年情婦

73歲普亭罕見承認戀愛中 外界猜是18年情婦
普亭年終記者會：終戰條件不妥協 嗆歐企圖沒收俄資產是「搶劫」

普亭年終記者會：終戰條件不妥協 嗆歐企圖沒收俄資產是「搶劫」
普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

熱門新聞

俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
邦代海灘發生大規模槍擊，救護車緊急運送傷患。(路透)

水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

2025-12-14 12:47
澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件。圖為16日民眾參加守夜活動悼念遇難者。路透

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

2025-12-16 10:27

超人氣

更多 >
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元
照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽
柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇