我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被ICE強制分離 紐約華男與6歲兒已團聚將遭遣返

數千人H-1B面談突取消被困印度 衝擊美科技業

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

俄羅斯總統普亭在19日的年度「直接連線」暨大型記者會活動上表示，只要俄羅斯受到尊重對待，烏克蘭之後將不會再有戰爭，並將莫斯科計畫攻擊歐洲國家的相關說法斥為「無稽之談」。

BBC報導，普亭此次年終馬拉松直播活動歷時將近4個半小時，BBC俄羅斯主編羅森伯格（Steve Rosenberg）提問，是否還會有新的「特別軍事行動」，亦即普亭用來指稱俄烏戰爭的說法時，他回答：「如果你們尊重我們，尊重我們的利益，就像我們一直努力尊重你們的利益一樣，就不會再有任何行動。」

普亭日前表示，俄羅斯並未計畫與歐洲開戰，但如果歐洲人想要，俄方「現在」就已準備就緒，19日回答羅森伯格提問時還補充指出，只要「你們不要像在北約東擴問題上一樣欺騙我們」，就不會再發生新的俄羅斯入侵行動。

普亭同時表示，俄軍正在整條前線取得進展，並嘲諷烏克蘭總統澤倫斯基日前赴庫皮揚斯克（Kupiansk）前線視察的行程。俄羅斯官媒RT報導，普亭談到澤倫斯基從政前的喜劇演員背景時表示：「他是一名藝術家，一名有才華的藝術家，我這麼說並非諷刺。」

普亭指出，網路上流傳一種說法，質疑澤倫斯基在庫皮揚斯克入口自拍的影像可能是數周前錄製，理由是影像中顯示的地點，與烏克蘭部落客稍後在同一地點拍攝的畫面不一致。他表示，自己既不證實也不否認該段影像的真實性，並強調這個問題最終並不重要，因為畫面中的地標實際上距離市區約一公里。 

普亭說：「為什麼要站在門口？如果庫皮揚斯克在他們手中，為什麼不直接進屋？」

NBC記者西蒙斯（Keir Simmons）詢問普亭，若拒絕川普的和平計畫，是否會對烏克蘭人與俄羅斯人的死亡負起責任時，他則讚揚川普結束戰爭的「真誠」努力，但表示阻礙協議的不是俄羅斯，而是西方。他說：「球在我們西方對手手中，主要是基輔政權的領導人，在這種情況下，首先要歸因於他們的歐洲支持者。」

普亭 俄羅斯 烏克蘭

上一則

小泉進次郎駁北大東島部署雷達是挑釁中國 隨後視察美軍基地內核潛艇

下一則

東京若爆發規模7地震 日本睽違多年下修災損推估

延伸閱讀

普亭年終記者會閃現諷刺訊息 質疑俄人生活不好過

普亭年終記者會閃現諷刺訊息 質疑俄人生活不好過
普亭年終記者會：終戰條件沒有妥協空間

普亭年終記者會：終戰條件沒有妥協空間
澤倫斯基：烏克蘭談判人員赴美磋商 迄無最終和平方案

澤倫斯基：烏克蘭談判人員赴美磋商 迄無最終和平方案
普亭嗆歐洲「豬玀」終將失勢 俄軍絕對會實現戰爭目標

普亭嗆歐洲「豬玀」終將失勢 俄軍絕對會實現戰爭目標

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年
川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美