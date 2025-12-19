普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

俄羅斯 總統普亭 在19日的年度「直接連線」暨大型記者會活動上表示，只要俄羅斯受到尊重對待，烏克蘭 之後將不會再有戰爭，並將莫斯科計畫攻擊歐洲國家的相關說法斥為「無稽之談」。

BBC報導，普亭此次年終馬拉松直播活動歷時將近4個半小時，BBC俄羅斯主編羅森伯格（Steve Rosenberg）提問，是否還會有新的「特別軍事行動」，亦即普亭用來指稱俄烏戰爭的說法時，他回答：「如果你們尊重我們，尊重我們的利益，就像我們一直努力尊重你們的利益一樣，就不會再有任何行動。」

普亭日前表示，俄羅斯並未計畫與歐洲開戰，但如果歐洲人想要，俄方「現在」就已準備就緒，19日回答羅森伯格提問時還補充指出，只要「你們不要像在北約東擴問題上一樣欺騙我們」，就不會再發生新的俄羅斯入侵行動。

普亭同時表示，俄軍正在整條前線取得進展，並嘲諷烏克蘭總統澤倫斯基日前赴庫皮揚斯克（Kupiansk）前線視察的行程。俄羅斯官媒RT報導，普亭談到澤倫斯基從政前的喜劇演員背景時表示：「他是一名藝術家，一名有才華的藝術家，我這麼說並非諷刺。」

普亭指出，網路上流傳一種說法，質疑澤倫斯基在庫皮揚斯克入口自拍的影像可能是數周前錄製，理由是影像中顯示的地點，與烏克蘭部落客稍後在同一地點拍攝的畫面不一致。他表示，自己既不證實也不否認該段影像的真實性，並強調這個問題最終並不重要，因為畫面中的地標實際上距離市區約一公里。

普亭說：「為什麼要站在門口？如果庫皮揚斯克在他們手中，為什麼不直接進屋？」

NBC記者西蒙斯（Keir Simmons）詢問普亭，若拒絕川普的和平計畫，是否會對烏克蘭人與俄羅斯人的死亡負起責任時，他則讚揚川普結束戰爭的「真誠」努力，但表示阻礙協議的不是俄羅斯，而是西方。他說：「球在我們西方對手手中，主要是基輔政權的領導人，在這種情況下，首先要歸因於他們的歐洲支持者。」