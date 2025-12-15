俄烏停戰計畫完成90% 川普鬆口對烏安全保證

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
川普總統15日說，經多次與俄羅斯總統普亭會談，「現在比以往任何時候更接近」達成俄烏和談。圖為烏軍15日正在測試一台軍事無人車。
川普總統15日說，經多次與俄羅斯總統普亭會談，「現在比以往任何時候更接近」達成俄烏和談。圖為烏軍15日正在測試一台軍事無人車。

金融時報報導，美國、歐洲與烏克蘭官員14日起就俄烏停戰計畫進行兩天密集談判，在烏克蘭安全保證方面取得顯著進展，但在領土問題上仍存在重大分歧，美官員描述「90%問題已解決」。川普總統15日說，經多次與俄羅斯總統普亭會談，「現在比以往任何時候更接近」達成和談。

川普在橢圓辦公室透露，與多位歐洲領袖進行「非常理想且長時間」的討論，且稱歐洲提供「莫大支持」。「我認為現在更接近達成協議，他們也會這樣說，」川普說，「我們與普亭總統多次對話，我認為現在比過去任何時候更接近和談」。

川普同時釋出為烏克蘭提供安全保證的訊號，「在這方面，我們會處理這件事，我們正與歐洲合作，歐洲將是烏克蘭安全保證中的重要一環」。

川普發表這番言論不久前，美國、德國與烏克蘭官員才表示，在起草結束俄羅斯入侵的協議方面已取得進展，美官員並描述「大概已經實際解決90%問題」，但也坦言，在領土問題以及如何確保停火等議題，仍存在分歧。

川普總統15日說，經多次與俄羅斯總統普亭會談，「現在比以往任何時候更接近」達成俄...
川普總統15日說，經多次與俄羅斯總統普亭會談，「現在比以往任何時候更接近」達成俄烏和談。圖為一段15日發布的影片顯示，烏克蘭頓內茨克州一處都市建築物遭到破壞。(路透)

歐盟領袖聲明，將推動成立一支由歐洲主導、獲美國支持的多國維和部隊進駐烏克蘭，並由美方負責停火監測與預警機制。

美官員透露，已討論以北約集體防衛條款第5條為藍本，及「相當完善的防護措施」，但補充這項安全保證提議「不會無限期擺在桌上」。美方也未說明在安全保證方面將扮演的角色。

不過，俄方已明確反對任何納入烏克蘭或歐洲參與的美國和平方案，並要求將俄方訴求列入安全保證安排。對此，一名美官員表示，川普相信他能說服普亭接受方案。

美國總統川普15日在白宮。(歐新社)
美國總統川普15日在白宮。(歐新社)

