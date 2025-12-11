德總理梅爾茨：烏克蘭領土讓步提案已交川普

我的頻道

中央社柏林11日綜合外電報導
德國總理梅爾茨（右）11日偕北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（左）召開聯合記者會。歐新社
德國總理梅爾茨今天指出，烏克蘭願以領土讓步換取俄烏止戰的相關提案已交給美國總統川普。川普先前才對歐洲盟邦表達不滿，並對美國是否會繼續參與日後相關談判表示懷疑。

法新社報導，梅爾茨（Friedrich Merz）表示，提案是在他與其他歐洲領袖昨天和川普（Donald Trump）通話後提交。

梅爾茨談到，「提案主要涉及烏克蘭願意做出哪些領土讓步的問題」，但也提醒最終應由「烏國總統及其人民回答這個問題」。

梅爾茨偕北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）召開聯合記者會時強調：「在歷經4年的苦難和傷亡後，強迫烏克蘭總統接受其人民無法接受的和平方案，將是錯誤之舉。」

川普昨天對烏克蘭及其歐洲盟邦表現出不耐，其中包含法國、英國跟德國。

川普說他與梅爾茨、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話時「以相當強硬的措辭討論了烏克蘭問題」。

根據梅爾茨，本週末預定和美方展開進一步會談，另場關於烏克蘭的國際會議則「可能於下週頭幾天舉行」。

烏克蘭 川普 德國

