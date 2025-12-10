華府端出「新雅爾達」版烏克蘭重建方案 川普施壓歐洲埋單

川普總統提出重建烏克蘭由歐洲埋單的計畫，可能引發歐洲反彈。(歐新社)

華爾街日報報導，川普 政府近幾周向歐洲各國遞交多份文件，概述華府對烏克蘭重建與俄羅斯 重返全球經濟的構想。這些文件內容雖未公開，但據美歐官員說法，已在談判桌上引發美國與傳統盟友歐洲之間的激烈角力。相關提案一旦落實，勢將重塑歐洲經濟版圖。

文件中的美方藍圖，包含動用約2000億美元、儲存於歐洲金融機構的遭凍結俄羅斯資產，以及讓美國金融與產業企業進入烏克蘭推動大型建設。例如規畫興建一座由目前仍遭俄軍占領、札波洛熱核電廠供電的超大規模資料中心，此構想讓部分歐洲官員質疑其可行性，甚至不確定美方是否認真看待。

另一份附錄則描繪美國眼中的「俄羅斯再融入世界經濟」進程，包括美國企業投資俄國 稀土開採、北極鑽油等戰略領域，並協助恢復俄羅斯對西歐及全球的能源輸出。有官員直言，這些設想宛如「雅爾達會議」的經濟版，反映美國在戰後瓜分歐陸利益的雄心。

還有歐洲官員拿川普先前打算在加薩打造「濱海度假區」的構想類比，認為部分提案顯得脫離現實。白宮則表示，川普及其團隊正努力尋求一項能終結戰爭的協議，因為川普認為戰事拖得太久。川普10日與法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨及英國首相施凱爾通話，討論俄烏和平進程。

川普並向記者表示，他正在考慮本周末是否前往歐洲參與會議，並稱「有些人事上的分歧仍待釐清，不想浪費時間」。歐洲自2022年俄軍入侵後，一直試圖擺脫對俄天然氣的依賴，以削弱俄國軍費來源並降低自身對俄國的依賴，因此對恢復大量購買俄國能源極為抗拒。

歐洲各國希望將主要存放於歐洲金融機構的俄國資金用於籌措貸款，支援資金吃緊的烏克蘭政府，使其得以購買急需的武器並維持國家運作。這與美國提出讓私營企業動用資金重建烏國、同時重啟俄國能源出口的構想，形成明顯路線差異。