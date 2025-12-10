我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京秀「中國速度」 上千機械車輛一夜修路18公里

無懼出境禁令 馬查多親赴挪威領諾貝爾和平獎

華府端出「新雅爾達」版烏克蘭重建方案 川普施壓歐洲埋單

編譯張佑生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統提出重建烏克蘭由歐洲埋單的計畫，可能引發歐洲反彈。(歐新社)
川普總統提出重建烏克蘭由歐洲埋單的計畫，可能引發歐洲反彈。(歐新社)

華爾街日報報導，川普政府近幾周向歐洲各國遞交多份文件，概述華府對烏克蘭重建與俄羅斯重返全球經濟的構想。這些文件內容雖未公開，但據美歐官員說法，已在談判桌上引發美國與傳統盟友歐洲之間的激烈角力。相關提案一旦落實，勢將重塑歐洲經濟版圖。

文件中的美方藍圖，包含動用約2000億美元、儲存於歐洲金融機構的遭凍結俄羅斯資產，以及讓美國金融與產業企業進入烏克蘭推動大型建設。例如規畫興建一座由目前仍遭俄軍占領、札波洛熱核電廠供電的超大規模資料中心，此構想讓部分歐洲官員質疑其可行性，甚至不確定美方是否認真看待。

另一份附錄則描繪美國眼中的「俄羅斯再融入世界經濟」進程，包括美國企業投資俄國稀土開採、北極鑽油等戰略領域，並協助恢復俄羅斯對西歐及全球的能源輸出。有官員直言，這些設想宛如「雅爾達會議」的經濟版，反映美國在戰後瓜分歐陸利益的雄心。

還有歐洲官員拿川普先前打算在加薩打造「濱海度假區」的構想類比，認為部分提案顯得脫離現實。白宮則表示，川普及其團隊正努力尋求一項能終結戰爭的協議，因為川普認為戰事拖得太久。川普10日與法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨及英國首相施凱爾通話，討論俄烏和平進程。

川普並向記者表示，他正在考慮本周末是否前往歐洲參與會議，並稱「有些人事上的分歧仍待釐清，不想浪費時間」。歐洲自2022年俄軍入侵後，一直試圖擺脫對俄天然氣的依賴，以削弱俄國軍費來源並降低自身對俄國的依賴，因此對恢復大量購買俄國能源極為抗拒。

歐洲各國希望將主要存放於歐洲金融機構的俄國資金用於籌措貸款，支援資金吃緊的烏克蘭政府，使其得以購買急需的武器並維持國家運作。這與美國提出讓私營企業動用資金重建烏國、同時重啟俄國能源出口的構想，形成明顯路線差異。

川普 俄國 俄羅斯

上一則

無懼出境禁令 馬查多親赴挪威領諾貝爾和平獎

延伸閱讀

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路
美對台戰略模糊太成功 前副國務卿：中國也難預測川普

美對台戰略模糊太成功 前副國務卿：中國也難預測川普
挺歐助台、限制川普調整盟軍 眾院通過近1兆元國防授權法

挺歐助台、限制川普調整盟軍 眾院通過近1兆元國防授權法
法官下令川普政府結束洛杉磯國民兵部署 部隊控制權還加州

法官下令川普政府結束洛杉磯國民兵部署 部隊控制權還加州

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊