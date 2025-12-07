俄軍在烏國多條戰線推進 紐時：有利施加更嚴苛停戰條件

我的頻道

編譯高詣軒／即時報導
俄國軍人11月7日在一台122毫米多管火箭發射器附近，準備朝烏克蘭陣地開火，確切拍攝地點不明。（美聯社）
俄國軍人11月7日在一台122毫米多管火箭發射器附近，準備朝烏克蘭陣地開火，確切拍攝地點不明。（美聯社）

俄羅斯軍隊近期在烏克蘭多條戰線取得進展且速度加快，俄國總統普亭也下令俄軍準備冬季作戰，顯示美俄討論停戰計畫後，普亭的強硬要求不會動搖。軍事分析家說，烏軍未到必須投降的地步，但其弱勢讓俄方認為可施加更嚴苛條件。

紐約時報6日報導，俄軍的戰線進展仍慢，且人員和裝備代價高昂。烏國官員和分析家說，普亭可能還要幾年才能實現其對烏國領土的目標，最主要就是拿下烏東頓內次克州仍由烏方掌控的部分，此舉將使俄國控制烏東頓巴斯地區。但俄軍步伐正在加快，其漸進行動已開始積少成多。

與軍方有連結的烏國團體「深層政府」維護的戰場地圖顯示，俄軍11月攻占505平方公里領土，高於10月的267平方公里。芬蘭智庫黑鳥集團的軍事分析家卡斯特黑勒米說，烏國的未來看起來「真的真的嚴峻」，俄軍確實占上風，烏方雖還不必投降但已顯得夠弱勢，令俄方認為可對烏強加要求。

美國中東特使威科夫上周末在佛州會晤烏方代表團，雙方稱會談具建設性。烏國總統澤倫斯基6日晚間說，已與威科夫及美國總統川普女婿庫許納舉行長時間實質通話，就後續步驟和與美國會談的形式達成共識。

明年1月將離任的美國烏克蘭特使凱洛格6日說，停戰協議已很接近，尚有兩大議題待解，即頓巴斯與烏國東南部、現由俄方掌控的札波羅熱核電廠的未來。俄媒7日引述普亭外交幕僚鄂夏柯夫說，美國須對烏克蘭相關文件做嚴肅甚至根本改變，但未明言。

紐時說，烏國似乎尚有足夠資源避免前線崩潰，但局勢轉變當中。克里姆林宮夏季攻勢的目標即是占領頓內次克全境，當時斬獲有限，不過自秋季開始，戰局開始向俄國傾斜；經過幾個月來對頓州的烏東後勤樞紐波克羅夫斯克（又稱紅軍城）砲擊、無人機與滑翔炸彈轟炸，俄軍接連突破幾個村莊和聚落，攻入該城。

普亭2日在莫斯科會晤威科夫與庫許納的數小時前，俄方聲稱俄軍已占領波克羅夫斯克。實際情況較複雜；戰場地圖和烏軍說法指出，俄烏仍在爭奪該城部分地方。不過俄方上述說法即便言之過早，也反映普亭的強硬談判方針，是俄軍推進的趨勢使然。

烏國無人機操作員伊霍爾向紐時說，烏方情況9月開始有些失控，防線開始因官兵疲累而崩潰，還說目前和平計畫的推進作為都是虛張聲勢，只要俄國人有能力向烏方施壓，就會繼續施壓。卡斯特黑勒米說，俄國已投身消耗戰，正試圖在軍事上慢慢瓦解烏國。

普亭 俄國 烏克蘭

