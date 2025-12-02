俄烏+加薩戰爭 全球百大軍火商營收6790億美元創新高

我的頻道

編譯中心╱綜合1日電
在烏克蘭第聶伯羅市，救援人員1日在俄羅斯飛彈襲擊後展開救援工作。(美聯社)

斯德哥爾摩國際和平研究所研究員指出，全球百大軍火製造商銷售額去年達到創紀錄的6790億美元，俄烏與加薩戰爭推升軍火需求的同時，生產問題也阻礙了交付進度。

中央社引述法新社報導，此一數字較前一年增加5.9%，根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發布的最新報告，在2015至2024年間，全球百大軍火商營收成長了26%。

SIPRI軍事支出暨武器生產計畫研究員史卡拉札托在聲明中表示：「製造商抓住了高需求帶來的商機，全球軍火銷售額去年達到SIPRI有紀錄以來的最高水準。」

參與相同計畫的研究員李卡爾說：「軍火銷售的成長動能主要來自歐洲地區，但除了亞洲與大洋洲之外，所有地區都有所增長。」李卡爾指出，歐洲需求增加與俄烏戰爭及「歐洲國家感受到俄羅斯威脅」有關。

根據SIPRI，烏克蘭對武器的需求，以及支持烏克蘭的國家為補充庫存而採購更多武器，使全球軍火需求持續上升。李卡爾補充說，許多歐洲國家如今希望擴充並現代化軍隊，「將進一步推升市場需求」。

全球百大軍火商中，有39家總部位於美國，包括洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）、雷神技術（RTX）及諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）。美國軍火商總收入在2024年達3340億美元，成長3.8%，約占全球百大軍火企業總收入的一半。

研究執筆人指出，美國主導的多項關鍵軍事計畫正面臨預算超支與進度落後等問題，包括F-35戰機和哥倫比亞級潛艦。

此外，全球百大軍火企業中的26家歐洲軍火商總收入成長13%，達到1510億美元。

捷克斯洛伐克集團營收激增193%，在全球百大軍火商中增幅最大，達到36億美元。這家公司受益於為烏克蘭提供火砲彈藥的「捷克彈藥倡議」。

然而，根據SIPRI，歐洲軍火商在回應需求激增方面也遭遇困難，取得原料變得愈來愈具挑戰性。研究作者提到，在2022年前，空中巴士（Airbus）與法國發動機大廠賽峰（Safran）有半數鈦金屬來自俄羅斯，如今被迫尋找新供應商。

法國泰雷斯集團（Thales）與德國萊茵金屬（Rheinmetall）等企業警告，中國對關鍵礦物的出口管制，恐導致其在重組供應鏈時面臨成本上升問題。

亞洲與大洋洲地區是唯一整體營收下滑的區域，這個地區的23家公司合計收入萎縮1.2%至1300億美元。研究指出，亞洲各地情況不盡相同，整體營收下降主因中國軍火商收入大幅減少所致。

相較之下，受到歐洲需求驅動，日本與南韓武器製造商營收則可見增長。

而中東地區有九家公司進入全球百大軍火企業，收入合計達310億美元。三家以色列軍火公司營收占其中一半以上，收入合計成長16%，達到162億美元。

SIPRI研究員卡林說，儘管外界對以色列在加薩採取軍事行動的不滿情緒日益增加，但這幾乎不影響各國對購買以色列武器的興趣。

以哈停火期間，一名流離失所的巴勒斯坦婦女1日在加薩走廊南部汗尤尼斯的一個臨時營地洗衣。據聯合國統計，自2023年10月以哈爆發衝突後，加薩約有190萬人流離失所，占總人口的近90%。(歐新社)

