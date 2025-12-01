我的頻道

為將來買房、退休做準備 美青少年在家長鼓勵下進軍股市

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

因應俄羅斯混合戰威脅 北約稱考慮「先發制人打擊」

中央社布魯塞爾1日綜合外電報導
對於俄羅斯發動的網路攻擊、破壞行動與空域侵擾等混合戰，北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席表示，北約考慮採取「更具攻擊性」回應。美聯社

對於俄羅斯發動的網路攻擊、破壞行動與空域侵擾等混合戰，北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席表示，北約考慮採取「更具攻擊性」回應。

北約軍委主席德拉貢（Giuseppe Cavo Dragone）告訴「金融時報」（Financial Times）：「我們正在研究…在網攻方面，我們目前算是被動回應。而採更具攻擊性或積極主動作為而非被動回應，這是我們正在思考的事。」

金融時報報導，歐洲遭遇多起混合戰事件，有些被歸咎於俄羅斯、有些則尚未查明來源。這些混合戰事件，從波羅的海海底電纜被割斷到跨國的網路攻擊都曾出現。部分外交官，特別是東歐國家的外交官敦促北約不要僅止於被動回應，應予以反擊

而對於網攻予以反擊可能相對容易，因為許多國家具備網路攻擊能力；但對於破壞行動或無人機入侵等情況，反擊困難度則較高。

德拉貢告訴金融時報，「先發制人打擊」（pre-emptive strike）可能可以被視為「防禦行動」（defensive action），但「這種做法離我們一貫的思維與行動，還有一段距離」。

北約的「波羅的海崗哨」（Baltic Sentry）行動已取得成效，出動艦艇、軍機與海軍無人機巡邏海域，讓2023與2024年與俄羅斯影子艦隊有關的船隻割斷海底電纜情況不再重演。

德拉貢指出：「自從展開波羅的海崗哨行動後，類似事件就沒再發生，這代表這種威懾是有效的。」

德拉貢坦承，北約與成員國在倫理、法律與管轄權等方面的限制，讓北約的行動比對手更受限；他說：「這是個問題。我不想說這是劣勢，但這確實比我們的對手難做。」

他強調，關鍵在於如何達到威懾效果。「威懾要如何實現，透過報復、透過先發制人打擊，這是我們必須深入分析的事，因為未來這方面的壓力只會更大。」

路透報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天表示，北約軍委主席稱北約考慮採取「先發制人打擊」的說法極不負責任，並指此舉意在推升緊張情勢、加劇局勢升溫。

