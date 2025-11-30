我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國土安全部長：華府阿富汗槍嫌 可能在美「激進化」

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

打擊俄國目標 烏克蘭無人機藉助AI提升戰場優勢

中央社基輔30日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭士兵操作無人機。(路透)
烏克蘭士兵操作無人機。(路透)

烏克蘭無人機操作員梅克斯（Mex）回憶說，他近日鎖定一輛俄羅斯戰車這類高價值目標，從20公里外發動攻擊，他表示若少了人工智慧（AI）輔助瞄準系統協助，根本無法辦到。

路透報導，以軍中呼號代稱其名、現年31歲隸屬烏克蘭第58獨立摩托化步兵旅（58th Independent Motorized Infantry Brigade）的梅克斯表示：「若少了這種額外引導，我們就是無法擊中（目標），絕對辦不到。」

俄羅斯入侵烏克蘭以來的過去幾年間，無人機技術持續迅速發展。

俄烏雙方每年生產數百萬架無人機之際，前方戰線普遍使用干擾裝置切斷無人機與操作員的聯繫。不過，梅克斯這次擊中俄羅斯戰車使用的這類無人機，現在愈來愈常用來突破這種密集干擾。

這類無人機會鎖定空拍鏡頭看到的目標影像，即使無人機與操作人員失去聯繫，仍能自動朝目標飛行。

俄羅斯也已部署這類技術，雖引發道德疑慮，但全球對AI輔助武器的國際規範幾乎不存在。

烏克蘭已部署數十種這類系統，有些系統甚至安裝在數千架無人機上。基輔方面表示，任何攻擊決定必須由人類執行，並未交給AI判斷。

業界人士認為，這類軟體通常還需要改進，實際表現取決於當時的戰況。

梅克斯指出：「這套引導系統除了能鎖定追蹤目標外，還設有自己的資料庫，包含摩托車和汽車等車輛的訓練資料。因此，假設我在接近目標時設定2到3公里外的定點，它（無人機）就會自動調整向目標飛去。」

無人機 烏克蘭 俄羅斯

上一則

中國赴日喊卡半月 影響有限 日本旅遊業照樣忙

下一則

氣旋肆虐斯里蘭卡增至334死 2004海嘯後最慘重天災

延伸閱讀

金正恩攜女出席北韓空軍80周年 強調空力嚇阻核戰

金正恩攜女出席北韓空軍80周年 強調空力嚇阻核戰
為何不派無人機、直升機、雲梯車滅火？港警：皆無法使用

為何不派無人機、直升機、雲梯車滅火？港警：皆無法使用
抗議無人機入侵 摩爾多瓦將關閉俄羅斯文化中心

抗議無人機入侵 摩爾多瓦將關閉俄羅斯文化中心
亞馬遜送貨無人機 扯斷德州中部網路電纜

亞馬遜送貨無人機 扯斷德州中部網路電纜

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事

南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事