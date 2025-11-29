我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

「不願為國而戰」歐洲兵源告急 徵兵、募兵皆兩難

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐洲兵源告急，再掀徵兵或募兵的激辯。(歐新社)
歐洲兵源告急，再掀徵兵或募兵的激辯。(歐新社)

該徵兵還是募兵？歐洲各國擔心烏克蘭戰火外溢，討論如何增加兵源。但想當兵的人並不多，各國的選擇大致與俄羅斯的距離相呼應。

經激辯，德國本月決定放棄義務役，改採志願役，但徵募不足仍可能恢復徵兵。德國已設定明確目標：10年內現役軍人由18萬擴至26萬，預備役由5萬增至20萬，要打造「歐盟最強常規軍」。

克羅埃西亞走不同的路，數周前恢復18年廢止的徵兵制。

與俄羅斯的距離顯然是影響關鍵之一。芬蘭與俄國共享832英里邊界，在蘇聯解體後仍保留義務役。挪威與丹麥也是義務役，丹麥盼2030年前將軍隊由7萬擴編至20萬，對象包括女兵，志願人數不足時會採抽籤，這與立陶宛和拉脫維亞一樣。瑞典在2017年重新啟動徵兵，涵蓋男女。

波蘭多數民眾支持引入某種形式的義務役，當局有意將兵力由20萬增至50萬；法國宣布明年推出選擇性的軍事服務計畫；英國將聘請私人招募公司，2027年前建立更精簡的招募程序，補實規模萎縮的部隊。

通常軍方領袖偏好志願役，因其技能、專業與士氣較高，且人員流動率較低。然而，募兵達標的前景黯淡。

儘管各國投入誘因政策，如挪威提供役畢獎金、拉脫維亞開放志願役免費就讀大學，但招募仍困難。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）指出，許多國家的留任率偏低，且在老化與低失業環境下招募更加艱難：「多數歐洲軍隊既難達成招募目標，也難留住受訓人員，更難建立足夠的後備力量。」

在俄烏戰爭爆發兩年後，蓋洛普2024年一份民調顯示，低於三分之一的歐盟公民表示願意為國上戰場。在美國，徵兵制於1973年越戰期間終止，如今只有42%的美國人願意拿起武器。

歐盟 德國 俄羅斯

上一則

韓媒：北韓官媒批美 意在強化中俄朝3方協調

下一則

日媒：川高通話 同意「合作平息」北京憤怒

延伸閱讀

歐洲兵源告急 徵兵或募兵兩難 民調：多數人不願為國而戰

歐洲兵源告急 徵兵或募兵兩難 民調：多數人不願為國而戰
防川普想動格陵蘭…丹麥設「守夜人」24小時緊盯言行

防川普想動格陵蘭…丹麥設「守夜人」24小時緊盯言行
「丹麥村」索夫超夢幻 蟬聯最佳聖誕城

「丹麥村」索夫超夢幻 蟬聯最佳聖誕城
足球／哈蘭德的第1次世界盃 料強勢領跑射手榜

足球／哈蘭德的第1次世界盃 料強勢領跑射手榜

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗