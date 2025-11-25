瑞典國會演說 澤倫斯基：絕不能讓俄羅斯合法占領烏東

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基24日在一場於瑞典舉行的會議上表示美烏在日內瓦會談雙方取得「重要進展」。圖為澤倫斯基(左二)視察烏東戰場前線頓內茨克。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基24日明確表明，不會接受美國和平方案裡，以土地換取和平的條款，更怒斥俄羅斯總統普亭是嗜血暴君，建立的是一個「犯罪國家」。

綜合媒體報導，面對美國要求接受協議愈來愈大壓力的澤倫斯基，24日向瑞典國會發表演說，指出美國提議的方案裡，關鍵爭議是要求烏克蘭及國際社會，正式承認俄羅斯武力占領的領土不再屬於烏克蘭。

他向瑞典國會議員直指，這是普亭想要「所竊取的領土在法律上獲得承認，完全破壞領土完整及主權原則」，「這是個主要問題，你們都明白這意味著什麼」。

澤倫斯基強調，「邊界不能透過武力改變、戰爭罪行不能逃過司法審判，侵略者必須完全為開戰付出代價」，歐洲各國領袖支持這些原則是非常重要的。

他在發言中怒斥普亭是嗜血暴君，建立的是個「犯罪國家」，因為俄羅斯仍在每天殺害烏克蘭人民，仍在占領領土，所以是個犯罪國家，歐洲乃至全世界不能對此視而不見。

澤倫斯基這個說法，目的是要求全世界向俄羅斯施壓。

在澤倫斯基發表演說之前，烏克蘭與歐洲代表團22日在瑞士日內瓦會談，討論美國28點方案，美國國務卿魯比歐23日加入會談。他表示與烏克蘭及歐洲代表團的會談，取得了「非常有意義的」進展，但「還有一些工作要做，這也是我們團隊目前正在努力的方向」。

他形容日內瓦的會談「是自川普總統1月連任以來，在這個問題上取得的最有成效的一天」。

白宮其後發聲明指，美烏官員在會談後「起草了一份更新和完善的和平框架」。

也有參加會談的芬蘭總統史塔布(Alexander Stubb)則說，盡管他對日內瓦會談的進展表示歡迎，但美國提出的和平提議仍存在「一些亟待解決的重大問題」。

克里姆林宮發言人24日說，一直「密切關注著過去幾天從日內瓦傳來的報導，但我們尚未收到任何官方消息」。

