明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

歐洲挺基輔爭取更好條件 美國俄烏和平方案需補強

中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導
歐洲及其他西方領袖今天表示，美國提出的和平方案可作為終結俄烏戰爭的談判基礎，但「仍需進一步研議」。(路透)

歐洲及其他西方領袖今天表示，美國提出的和平方案可作為終結俄烏戰爭的談判基礎，但「仍需進一步研議」。這是西方國家力拚在27日期限前為基輔爭取更好條件的努力之一。

綜合法新社和路透報導，在約翰尼斯堡（Johannesburg）20國集團（G20）峰會場邊，歐洲及其他西方領袖緊急磋商，試圖就美國總統川普（Donald Trump）要求烏克蘭在感恩節（11月27日）前同意這項28點俄烏和平方案一事，提出一致的因應立場。

川普並未出席這次在南非舉行的會議。

這份美國方案納入了俄羅斯若干核心訴求，在多個歐洲國家引來審慎的批評。各國領袖一方面肯定川普試圖停止戰事的努力，另一方面也體認到，方案中部分條件對烏克蘭而言難以接受。

西方國家領袖在聯合聲明表示：「我們的原則很清楚，不能以武力改變邊界。同時，我們也很關切這項計畫有關對烏克蘭武裝部隊設限的建議，這將使烏克蘭暴露在未來遭受攻擊的風險之下。」

簽署這項聲明的包括英國、法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、愛爾蘭、芬蘭、挪威、歐洲聯盟的領袖，也包括加拿大總理與日本首相。

多國領袖表示，他們「樂見美國持續致力為烏克蘭帶來和平」，並認為美方提出的28點計畫「包含朝這個目標邁進的重要元素」。

聲明並指出：「因此，我們認為這份草案是一個基礎，但仍需進一步研議。」

聲明強調，「與歐盟及北大西洋公約組織（NATO）相關的要素在實施上，必須分別獲得歐盟與北約會員國的同意」。

他們補充表示：「我們已準備好參與協商，以確保未來的和平能夠持續。」

川普昨天明確要求，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）必須在27日前接受他的28點方案，其中包括要求烏克蘭割讓領土、接受軍事限制以及放棄加入北約的訴求。

他說，如果澤倫斯基「不喜歡，他們就只能繼續打仗」。他還說，「在某個時間點，他（澤倫斯基）將必須接受他還沒接受的事」。

